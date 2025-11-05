超催淚！《男兒王》改編真人真事 新加坡男星催淚問鼎金馬影帝

許瑞奇（右）和洪慧芳在《好孩子》中透過一次次的互動中逐漸修補多年心結。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《男兒王》導演王國燊執導、編劇新片《好孩子》，改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實人生故事，入圍第62屆金馬獎「最佳男主角」與「最佳造型設計」雙料大獎，集結首度問鼎金馬影帝的實力派演員許瑞奇，以及曾以《花路阿珠媽》入圍金馬影后的洪慧芳領銜主演。

該片先後入選大阪亞洲電影節閉幕片與香港亞洲電影節「影迷別注單元」，在新加坡上映後更獲壓倒性好評，觀眾盛讚「雞皮疙瘩掉滿地」、「直擊內心」，認為這部真摯作品不僅關於家庭與記憶，更關乎理解與包容。

導演王國燊與許瑞奇日前赴港出席映後座談，全場掌聲不斷，氣氛溫馨動人。許瑞奇表示：「《好孩子》很適合帶爸媽一起看，看完之後你會重新思考『好孩子』的定義。很多話不用說，電影會幫你說完，之後就好好孝順他們就可以了。」

許瑞奇憑《好孩子》首度入圍金馬獎最佳男主角。（甲上提供）

王國燊曾以《男兒王》入圍金馬獎，在《好孩子》中再度以細膩筆觸刻畫家庭與身份認同的情感糾結，他也是在籌備《男兒王》時與阿真相識，當阿真母親罹患失智症時，曾說：「也許照顧她，本來就該是我來做，因為我最懂被人歧視的感覺。」這句話深深觸動導演，成為電影的創作起點。

故事講述離家多年的變裝皇后阿好（許瑞奇 飾）得知母親菊花嫂（洪慧芳 飾）罹患失智症後回家照料。某晚表演結束忘了卸妝的阿好被母親誤認為陌生女子，他情急之下謊稱自己是母親的「女兒」，沒想到母親竟信以為真。這場意外的誤會，讓母子在相處中逐步化解多年心結，重新學會理解與愛。

洪慧芳（中）在《好孩子》片中攜手許瑞奇（右）詮釋動人母子情。（甲上提供）

許瑞奇憑《好孩子》首度入圍金馬影帝，以層次豐富的演技詮釋阿好的掙扎與溫柔，展現非凡魅力；洪慧芳則以細膩而堅韌的演出令人動容，兩人自然流露的親情互動成為全片靈魂。

導演王國燊表示：「《好孩子》的核心在於探討『家』這個深刻而難以捉摸的概念。家不只是空間，更是愛、恨與記憶的交會。我希望觀眾能從電影中感受到愛的力量，即使面對歧視與失去，也能找到不亢不卑的力量。」《好孩子》將於12月5日在台上映。

