傑西坎城封帝再合作《暴蜂尼亞》！尤格藍西莫盛讚「最出色的演員之一」

〔記者許世穎／綜合報導〕由《可憐的東西》鬼才導演尤格藍西莫執導新片《暴蜂尼亞》，除了四度攜手影后艾瑪史東，他也繼《憐憫的種類》後再度和坎城影帝傑西普萊蒙合作。傑西普萊蒙說上次之後就一直很想再次和尤格藍西莫合作，「這次的空間更大，因為是按照另一套規則行事。」

傑西普萊蒙在《暴蜂尼亞》飾演可疑極端分子「泰迪」。（UIP提供）

傑西普萊蒙上次和導演尤格藍西莫合作《憐憫的種類》一舉拿下坎城影帝，直說上次合作經驗已經截然不同，而《暴蜂尼亞》對他而言，是一個更廣闊、更具挑戰性的世界，「你在過程中盡力忠實呈現電影的基調，並全心投入其中，看看會有什麼效果。尤格藍西莫營造的氛圍，讓每個人都能找到自己的方式融入作品。」

傑西普萊蒙再度和導演尤格藍西莫合作《暴蜂尼亞》。（UIP提供）

導演尤格藍西莫則認為傑西普萊蒙是可以盡量讓他自由發揮的那種演員，「他有很強烈的直覺，對劇情的走向也非常敏感。但我欣賞他的一點是，他不會在表演上想太多。」並大讚他是「他那一代最出色的演員之一」，製作團隊在尋找演員時很容易就想到他。

尤格藍西莫提到，上次傑西普萊蒙在《憐憫的種類》中已經扮演過三種不同角色，因此這次也馬上把劇本發給對方，相信他能夠塑造泰迪這個角色並慢慢展現他的深邃層次，「他帶來的複雜性很難用劇本來表達。我們需要的演員必須要是一進來就對自己很了解的人，並且能夠用自己的方式理解角色，呈現出令人意想不到的效果。」

傑西普萊蒙（右）在《暴蜂尼亞》綁架艾瑪史東，認定她是外星人。（UIP提供）

最重要的是，傑西普萊蒙為可疑極端分子「泰迪」的內心注入了悲哀和心酸，尤格藍西莫說：「這是一種天賦：即使做出了一些極端和可疑的事情，他演繹的這個角色仍然令人同情。他還是保有人性。這就是你仍然會跟他產生共鳴的原因。」《暴蜂尼亞》本週五（7日）在台上映。

