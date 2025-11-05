謝侑芯生前熱舞影片流出 G奶辣模被攻擊親揭拍攝地點

謝侑芯曾分享與DJ藍星蕾、周甄娜、DJ Leina Lei、Yumi.k、Bunny Brownie Kao、Honeey Kui的熱舞影片。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「護理師女神」謝侑芯命喪馬來西亞，除了「創作鬼才」黃明志捲入命案掀波，謝侑芯生前在IG也分享與DJ藍星蕾、周甄娜、DJ Leina Lei、Yumi.k、Bunny Brownie Kao、Honeey Kui等辣模一起跳舞的影片，引起網友關注。

在謝侑芯的死訊曝光後，這群辣模第一時間都沒有多回應，其中被網友點名的百萬G奶辣模Yumi.k昨天在臉書發文，透露該段熱舞影片並非在馬來西亞拍攝，而是9月初一同前往峇里島旅遊的畫面。

Yumi.k發聲回應網友。（翻攝臉書）

Yumi.k表示：「我們是9月1日去峇里島，9月5日返台，大家旅遊拍攝影片，影片拍攝了很多，有些到現在還沒發」，更曬出在回程班機上拍攝的照片，強調自己「這輩子目前還沒去過馬來西亞。」Yumi.k更無奈喊話網友：「希望你們是關心，不是八卦當酸民，請尊重一下逝者，講話不要那麼不留口德，要的是找真相，不是一直攻擊。」

