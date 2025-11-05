《射鵰英雄傳》丘處機走了…林尚武驚傳病逝享壽75歲

林尚武驚傳病逝。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港資深演員林尚武驚傳病逝！他是曾在1994年TVB經典劇《射鵰英雄傳》中飾演「丘處機」的老戲骨，昨（4日）因心臟病發不幸離世，享壽75歲，生前沉穩的演技與俠義氣質，讓人難忘，許多影迷與圈內人更是哀悼不捨。

林尚武從影數十年，是香港影視圈中備受尊敬的綠葉演員，他以渾厚嗓音與深厚演技著稱，在多部港劇中擔任關鍵角色，包括《壹號皇庭》系列、《天長地久》、《夕陽天使》等經典之作，常飾演律師、警官或氣場強大的長者角色。林尚武憑著細膩的表現力，讓每個角色都成為觀眾記憶中的經典形象。

林尚武最為人熟知的代表作，是1994年TVB版《射鵰英雄傳》裡的全真七子之首「丘處機」，正氣凜然的俠者風範成為港劇史上經典之一，許多觀眾至今仍稱他是「最像丘處機」的演員。消息傳出後，粉絲紛紛留言「謝謝您留下的回憶」、「童年經典再少一位」。

林尚武的離世也令不少曾與他合作的演員深感震驚，不少圈內人發文悼念，形容他為人謙和、敬業、從不擺架子。對香港影視圈而言，他的離去象徵著一代黃金綠葉的謝幕，也提醒人們那些默默撐起港劇輝煌年代的無名英雄。

