黃沐妍今宣布婚訊 甜蜜曬登記照「帥尪正臉」曝光

黃沐妍宣布婚訊。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕「小豬」黃沐妍日前才被周刊拍到，今（5）日稍早則在臉書上PO出結婚照，透露在10月中與老公結婚了。並感性喊話很感恩又珍惜，「謝謝雙方家人對我們的支持與包容，讓這段感情能在理解與祝福中更穩定。戀愛是兩個人的故事，但婚姻，是兩個家庭的融合。」

黃沐妍透露10月中和老公結婚了，甜蜜喊能遇見、嫁給一個極度包容她的男人很幸運，「我們不是那種有粉紅泡泡、天天甜蜜的童話故事伴侶。我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。」有陣子兩人一度吵到覺得是不是不適合，還跑去找算命師，而後她也從中明白，「與其去找誰『適不適合』，不如問自己『想不想一起努力讓彼此變得更好』。」

她也提到：「我相信，談戀愛是享受對方的優點，但婚姻，是學習如何與彼此的缺點共處。世界上沒有天生契合的兩個人，只有願意磨合、包容、並肩前進的伴侶。」她也笑說爸爸曾提到如果她超過35歲沒嫁要每年繳罰金，所幸她在35歲這一年，真的嫁出去了，「謝謝雙方家人對我們的支持與包容，讓這段感情能在理解與祝福中更穩定。戀愛是兩個人的故事，但婚姻，是兩個家庭的融合。我真的很感恩，也很珍惜。感謝10月17日，我們一起說好的那句：『要永遠走下去』。」至於她日前才被拍到疑似懷有身孕，對此她則低調表示，有好消息會再做分享。

黃沐妍全文：

10月中，我和我老公結婚了。

一直到現在，我都還覺得自己很幸運，

能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。

我們不是那種有粉紅泡泡、天天甜蜜的童話故事伴侶。我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。

有一陣子，我們甚至吵到覺得是不是不適合，

還跑去找算命老師問合不合。

老師說：「他不是你會喜歡的類型，

你是那種會被強大的人吸引的人，

但你老公，是需要被讚美與鼓勵的人。」

那一刻，我突然明白——

與其去找誰「適不適合」，

不如問自己「想不想一起努力讓彼此變得更好」。

於是，我學會了去誇獎他具體做對的事，

他也開始不斷學習、打開認知、陪我一起成長。

我們成為了彼此的鏡子，

在日常中磨合、包容，也看見彼此的努力。

我老公也變很強大，是可以帶著我前進的男人！

我相信，談戀愛是享受對方的優點，

但婚姻，是學習如何與彼此的缺點共處。

世界上沒有天生契合的兩個人，

只有願意磨合、包容、並肩前進的伴侶。

而我，35歲這一年，真的嫁出去了。

（不然我爸說，超過35歲沒嫁要每年繳罰金????

終於省下一筆客家妹的壓力錢????）

謝謝雙方家人對我們的支持與包容，

讓這段感情能在理解與祝福中更穩定。

戀愛是兩個人的故事，

但婚姻，是兩個家庭的融合。

我真的很感恩，也很珍惜。

感謝10月17日，

我們一起說好的那句：「要永遠走下去。」

