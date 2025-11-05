《女外科2》再出事！薛仕凌自首閃兵陷「男主角魔咒」

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后蔡淑臻自製自演的影集《村裡來了個暴走女外科》第二季，籌備長達三年，過程堪稱「多災多難」，第一季男主角朱軒洋因劈腿風波形象重挫，接著傳出王大陸接棒，沒想到他又爆閃兵、教唆傷人事件，讓蔡淑臻一度無奈苦笑自己被「下封口令」，不敢再談選角。最後劇組敲定形象零負評、演技實力派的金鐘戲王薛仕凌，外界一片叫好，沒想到如今他也因閃兵案主動到案，整部劇再度陷入「男主角魔咒」。

薛仕凌因閃兵案主動到案。（資料照）

薛仕凌昨（4日）主動前往新北永和警分局向承辦小隊自首閃兵，隨後被移送新北地檢署，經檢察官約談1個多小時後，依妨害兵役及偽造文書罪嫌，諭知以30萬元交保。消息一出，不少網友震驚喊：「《女外科2》是被下詛咒了嗎？」、「太慘了，三個男主都出事！」雖然男主角連環出包，蔡淑臻仍維持專業低調未多作回應，網友則笑說：「乾脆讓蔡淑臻跟女主角配CP算了！」

公視回應指出，雖然《村裡來了個暴走女外科2》的男主角薛仕凌自首閃兵，但劇集已順利殺青，「目前沒有重剪計畫，播出時程不受影響」。據了解，相關人士也透露，薛仕凌主動到案、配合說明的態度相當誠懇，與其他涉案者明顯不同。

