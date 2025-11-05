自由電子報
娛樂 最新消息

洪佩瑜波蘭絕美寫真照曝光！狂拍25卷底片「直覺全開」

洪佩瑜新專輯飛往波蘭取景拍攝視覺。（何樂音樂提供）洪佩瑜新專輯飛往波蘭取景拍攝視覺。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕倒數「開」唱！金曲、金馬雙金得主洪佩瑜第二張個人專輯《開 Still Moving》實體專輯消息終於公開，從 11 月 4 日開始預購、12 月 4  日正式開箱發行，首日預購即空降博客來網路書店的即時榜冠軍。這次洪佩瑜特別為了新專輯視覺飛往波蘭的城市樂斯拉夫取景拍攝，這些漂亮的照片為限定購買實體專輯者才能擁有收藏，數位網路上都將不會曝光。

洪佩瑜推出第二張個人專輯《開 Still Moving》。（何樂音樂提供）洪佩瑜推出第二張個人專輯《開 Still Moving》。（何樂音樂提供）

回憶波蘭當地拍攝點滴，洪佩瑜形容：「最印象深刻的，應該就是不確定目的地會去哪裡，一路跟著攝影師的腳步拜訪了樂斯拉夫這個城市，以及拍攝的最後看著攝影師倒出超多卷底片、瞬間迸出期待開時光膠囊的心情！」平面視覺由波蘭天才底片攝影師 Lukasz Wierzbowski 以極速快門與洪佩瑜共舞，以獨特視角融入樂斯拉夫日常角落，團隊們總共耗時了72 小時在城市裡快走，拍出了25 卷膠卷，集結成32 頁寫真小冊。

洪佩瑜12/6首度站上台北流行音樂中心舉辦「開」演唱會。（何樂音樂提供）洪佩瑜12/6首度站上台北流行音樂中心舉辦「開」演唱會。（何樂音樂提供）

洪珮瑜對這一張張照片非常滿意：「在這個過程裡面有很多的信任發生，選擇的速度很快卻沒有遲疑的發生，有種回到孩子的狀態，直覺全開！照片如實地留下那些流逝很快的時間，卻精準保留下那瞬間的各種情感流露，我真的真的很喜歡這些照片。」

洪佩瑜實體專輯預購首日即空降博客來即時榜冠軍。（何樂音樂提供）洪佩瑜實體專輯預購首日即空降博客來即時榜冠軍。（何樂音樂提供）

實體專輯的裝幀設計更是極具巧思，邀請曾獲德國萊比錫「2022 世界最美麗的書」、「2024 荷蘭最美書籍」的設計師 K.Chen 跨界合作，專輯精裝裝幀工法一體成型，歌詞本與攝影集各自獨立成冊，象徵《開》歌曲中鏡像繁衍的概念，結合程式碼運算生成的古典手抄本花紋，傳達成見新知、身心內外、生死枯榮等各種二元界限消融的知覺敞《開》之旅。

洪佩瑜回憶波蘭拍攝點滴。（何樂音樂提供）洪佩瑜回憶波蘭拍攝點滴。（何樂音樂提供）

洪佩瑜將於 12 月 6 日首度站上北流舉辦「開」演唱會，門票在KKTIX、全家便利商店 FamiPort 熱賣。目前進入密集練團籌備階段，她打開自己內心，好好享受這一切過程：「有很多著地的感受。這張專輯因為敞開的過程，有很多時刻是也同時感覺自己仍然是漂浮著的，一直在等待緩緩落下的時間，我想練團就是這樣的一個時機。」她日前登上台北時裝週演出，以一襲酒紅色造型服走上伸展台，展現 live實力首次飆唱新歌《包括但不限於》，獲得 Threads 網友一片盛讚。

