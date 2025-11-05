自由電子報
娛樂 最新消息

八點檔女星拍戲汗如雨下 遭質疑作假「用道具汗」

胡嘉愛（左起）、王瑋瑜、徐千京至《美鳳有約》暢聊「斜槓人生」。（民視提供）胡嘉愛（左起）、王瑋瑜、徐千京至《美鳳有約》暢聊「斜槓人生」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜至民視《美鳳有約》與主持人陳美鳳暢談「斜槓人生」。從製作節目、演出戲劇到親子共創繪本，三人以真誠與才華展現女性的多元力量。

胡嘉愛（左起）、王瑋瑜、徐千京至《美鳳有約》暢聊「斜槓人生」。（民視提供）胡嘉愛（左起）、王瑋瑜、徐千京至《美鳳有約》暢聊「斜槓人生」。（民視提供）

胡嘉愛從八點檔《黃金歲月》、《愛的榮耀》等戲劇走到幕後，近來首度挑戰擔任節目製作人，她籌備的新網路節目《療聊》，取名靈感來自「療癒的聊天」，希望透過輕鬆對談陪伴觀眾紓壓。胡嘉愛笑說：「這次幾乎從零開始，從腳本、邀請到後製都親力親為，雖然辛苦但非常值得。」她也希望節目能成為大家的心靈休息站。

胡嘉愛（左起）、王瑋瑜、徐千京展現戲劇、主持、創作的多元能量與溫暖魅力。（民視提供）胡嘉愛（左起）、王瑋瑜、徐千京展現戲劇、主持、創作的多元能量與溫暖魅力。（民視提供）

新生代演員徐千京因演出八點檔《好運來》表現穩定，備受肯定。她在錄《美鳳有約》時分享與主持人陳美鳳的溫暖互動，讓錄影現場充滿能量，「美鳳姐不只是主持人，更像一位溫柔的前輩，會在鏡頭前後給我鼓勵，甚至細心提醒妝容和表情的小細節」，她笑說拍戲時因為太投入、流汗太多，還一度被誤認「在用假汗道具」，但那正是她對角色的敬業態度。

王瑋瑜目前主持《快樂故事屋》，並與女兒共同創作繪本，將多年來的「睡前故事」真實改編成文字與圖像，分享親子共創的甜蜜過程。王瑋瑜說：「這是送給女兒的一份禮物，也希望能讓更多家庭透過閱讀重新連結彼此。」

胡嘉愛（左起）、徐千京、王瑋瑜至陳美鳳主持的《美鳳有約》暢聊「斜槓人生」。（民視提供）胡嘉愛（左起）、徐千京、王瑋瑜至陳美鳳主持的《美鳳有約》暢聊「斜槓人生」。（民視提供）

身為民視一姐的陳美鳳，在訪談中對三位藝人的努力給予極大肯定與鼓勵。她表示：「看到大家都不斷挑戰、學習新事物，我真的很感動，也為他們感到驕傲。」

