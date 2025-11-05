自由電子報
娛樂 最新消息

元祖《神鬼傳奇》要回歸了！布蘭登、瑞秋再續戲緣

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡影帝布蘭登費雪與奧斯卡得主瑞秋懷茲今（5）日傳出即將再度攜手，展開全新的《神鬼傳奇》冒險。這不僅可能是繼2008年《神鬼傳奇3》（瑞秋未參演）之後該系列的延續，若真的拍攝，也將是瑞秋繼2001年《神鬼傳奇2》後終於回歸。

布蘭登費雪（右）與瑞秋懷茲合作的《神鬼傳奇》有望延續。（翻攝自IMDB）布蘭登費雪（右）與瑞秋懷茲合作的《神鬼傳奇》有望延續。（翻攝自IMDB）

據報，電影將由導演搭檔麥特貝提內里奧爾平和泰勒吉列特執導，兩人曾執導2019年的驚悚片《弒婚遊戲》，並於2022年為派拉蒙成功重啟《驚聲尖叫》系列。而根據外媒《綜藝》及《好萊塢報導者》等媒體報導，出品《神鬼傳奇》系列的環球影業，目前尚未發表評論。

布蘭登和瑞秋主演的1999年版《神鬼傳奇》重啟經典恐怖片《木乃伊》，改走印第安納瓊斯式的動作冒險路線，當年掀起全球票房熱潮，不僅奠定布蘭登的動作巨星地位，他也先後回歸兩部續集。環球也曾於2017年邀「阿湯哥」湯姆克魯斯重啟《神鬼傳奇》，更試圖開啟以經典怪物為核心的「闇黑宇宙」，最終該計劃告吹。

而布蘭登也因個人健康問題和遭性騷事件淡出好萊塢多年後，憑藉2022年《我的鯨魚老爸》強勢回歸，並一舉奪下奧斯卡影帝。他當時在宣傳期間受訪就曾表示，願意再次飾演《神鬼傳奇》中他最具代表性的角色──瑞克歐康納：「我不知道該怎麼實現，但如果有人有好點子，我很樂意回來。」

