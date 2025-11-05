范姜彥豐索賠1200萬，太狠？ 律師呂秋遠說話了

王子（左圖）昨發長文向粿粿（右圖左）、范姜彥豐道歉。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前中信兄弟啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，范姜大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌求償1200萬做為離婚費，對此，律師呂秋遠在臉書發文表示：「可能跟外遇無關，而是因為剩餘財產分配。」

呂秋遠分析婚姻關係結束時，會有所謂財產計算，他說：「在台灣，最貴的、最好分配的，當然是房地產。」因粿粿名下有婚後購買不動產，離婚時有分配問題，呂秋遠表示：「原則上是以房屋現值，扣除貸款以後，要給對方剩餘價值的一半，范姜應該是根據這樣的計算標準，要求對方給房屋殘值的一半，跟侵害配偶權沒有關係。」

他接著表示，現在提告侵害配偶權的民事損害賠償，有越來越低的傾向，若是一般中產階級，大概就是賠償40萬上下，更低的也有，「而粿粿表示這些貸款都是她付的，婚後的家庭開銷都是她付的，即使外遇，范姜也不該跟她要這麼多錢」，呂秋遠認為，這說法在法律上也不對，也對。

呂秋遠分析，不對是因為不論誰付貸款、登記誰名下，離婚的時候，不動產就是得分配，這大概是基本原則；也對是因為民法規定，如果有人在婚姻關係裡極度擺爛，被分配財產的那一方，可以請求法官減免分配額，「但若要舉證，在分居的情況下比較容易，如果同居，婚姻的事情，冷暖自知，真的很難舉證。」

