木村拓哉長女戀排球少年 私下甜蜜舉動曝光

日本《週刊文春》今（5）日手爆料，掌握到「天才自由球員」小川智大與木村心美在祕密交往的畫面。（圖擷取自@t____ogawa、cocomi_553_official IG，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕日本八卦雜誌《週刊文春》上月底爆料排球國手高橋藍緋聞，在日本體壇與全球排球粉絲之間引發軒然大波。事發不到1個月，《週刊文春》今（5）日再度針對日本男排選手爆料，聲稱掌握到「天才自由球員」小川智大的祕密交往女友，是日本天王木村拓哉與工藤靜香的長女木村心美（Cocomi）。

根據《週刊文春》表示，平時住在東京的木村心美，今年10月中旬前往關西舉辦個人獨奏會時，被他們捕捉到她與現居大阪的小川智大有甜蜜互動。報導指出，木村心美住進小川智大的公寓後，還陪對方一起出門採購，期間小川智大不時對木村心美做出親吻臉頰等親暱動作，還會確認木村心美有搭上返回東京的車，才趕忙前往訓練場。

請繼續往下閱讀...

知情人士向《週刊文春》透露，2人已低調交往2年，雖是異地戀，但2人仍會抽空外出約會，像是在去年就曾跑到韓國旅行。對於《週刊文春》追問2人是否正在交往，小川智大冷靜回應這是「私人事情」不方便透露：「因為我說的每一句話可能都會影響很多事情，所以無法詳細說明，真的很抱歉」，但並不否認「2人關係很好」這點。

另外，過去木村心美曾和妹妹光希開直播慶生，姊妹倆有談到各自理想型的擇偶條件，當時她們約好要找「比爸爸木村拓哉還要帥」的人，讓不少粉絲與有網友吐槽「難度太高」。為此，《週刊文春》詢問小川智大是否覺得自己，有符合木村心美心中「比木村拓哉還要帥」的這點，對方禮貌笑回：「這個我就不清楚了。」

現年24歲的木村心美，長大後並未像妹妹光希一樣，跟隨父母親腳步進軍演藝圈，而是成為一名為長笛音樂家，偶爾擔任模特兒。平時心美毫不掩飾自己是一個狂熱宅宅與球迷，不僅熱衷在社群媒體分享自己喜歡《排球少年》等動漫作品，還會特別去日本男女排球選手的比賽現場應援，甚至還與日本女排隊長石川真佑成為好朋友。

至於現年29歲的小川智大，在加入國家隊後，與自由球員前輩山本智大以精采絕倫的球技與表現，一同被尊稱「日本男排守護神」，並連續2年在排球國家聯賽（VNL）摘下一銀一銅。此外，小川智大在最新球季隸屬日本SV聯賽的三得利太陽鳥大阪隊，隊長高橋藍在上月底率先被《週刊文春》爆料混亂的感情生活，引發各界關注。

在 Instagram 查看這則貼文 Volleyball World Asia（@volleyballworldasia）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 @cocomi_553_official 分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 @cocomi_553_official 分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 @cocomi_553_official 分享的貼文

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法