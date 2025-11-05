自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

木村拓哉長女戀排球少年 私下甜蜜舉動曝光

日本《週刊文春》今（5）日手爆料，掌握到「天才自由球員」小川智大與木村心美在祕密交往的畫面。（圖擷取自@t____ogawa、cocomi_553_official IG，本報合成）日本《週刊文春》今（5）日手爆料，掌握到「天才自由球員」小川智大與木村心美在祕密交往的畫面。（圖擷取自@t____ogawa、cocomi_553_official IG，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕日本八卦雜誌《週刊文春》上月底爆料排球國手高橋藍緋聞，在日本體壇與全球排球粉絲之間引發軒然大波。事發不到1個月，《週刊文春》今（5）日再度針對日本男排選手爆料，聲稱掌握到「天才自由球員」小川智大的祕密交往女友，是日本天王木村拓哉與工藤靜香的長女木村心美（Cocomi）。

根據《週刊文春》表示，平時住在東京的木村心美，今年10月中旬前往關西舉辦個人獨奏會時，被他們捕捉到她與現居大阪的小川智大有甜蜜互動。報導指出，木村心美住進小川智大的公寓後，還陪對方一起出門採購，期間小川智大不時對木村心美做出親吻臉頰等親暱動作，還會確認木村心美有搭上返回東京的車，才趕忙前往訓練場。

知情人士向《週刊文春》透露，2人已低調交往2年，雖是異地戀，但2人仍會抽空外出約會，像是在去年就曾跑到韓國旅行。對於《週刊文春》追問2人是否正在交往，小川智大冷靜回應這是「私人事情」不方便透露：「因為我說的每一句話可能都會影響很多事情，所以無法詳細說明，真的很抱歉」，但並不否認「2人關係很好」這點。

另外，過去木村心美曾和妹妹光希開直播慶生，姊妹倆有談到各自理想型的擇偶條件，當時她們約好要找「比爸爸木村拓哉還要帥」的人，讓不少粉絲與有網友吐槽「難度太高」。為此，《週刊文春》詢問小川智大是否覺得自己，有符合木村心美心中「比木村拓哉還要帥」的這點，對方禮貌笑回：「這個我就不清楚了。」

現年24歲的木村心美，長大後並未像妹妹光希一樣，跟隨父母親腳步進軍演藝圈，而是成為一名為長笛音樂家，偶爾擔任模特兒。平時心美毫不掩飾自己是一個狂熱宅宅與球迷，不僅熱衷在社群媒體分享自己喜歡《排球少年》等動漫作品，還會特別去日本男女排球選手的比賽現場應援，甚至還與日本女排隊長石川真佑成為好朋友。

至於現年29歲的小川智大，在加入國家隊後，與自由球員前輩山本智大以精采絕倫的球技與表現，一同被尊稱「日本男排守護神」，並連續2年在排球國家聯賽（VNL）摘下一銀一銅。此外，小川智大在最新球季隸屬日本SV聯賽的三得利太陽鳥大阪隊，隊長高橋藍在上月底率先被《週刊文春》爆料混亂的感情生活，引發各界關注。

在 Instagram 查看這則貼文

@cocomi_553_official 分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文

@cocomi_553_official 分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文

@cocomi_553_official 分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中