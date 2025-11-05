自由電子報
閃兵風波延燒 網紅Cheap怒轟：陳零九被抓就該出來了

薛仕凌。（資料照）薛仕凌。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕演藝圈閃兵風波持續，前團體「大嘴巴」成員、金鐘戲王薛仕凌昨主動赴新北地檢署說明，檢方訊後，依妨害兵役及偽造文書罪嫌諭知薛仕凌30萬元交保。對此，網紅Cheap整理從今年2月「首波」開始王大陸遭揭涉嫌委託「閃兵集團」，偽造兵役體位規避服役，直至近期陳柏霖、修杰楷等人，他怒轟「如果真的悔過，陳零九被抓時就該出來了」。

Cheap今日發文提及，這幾天陸續有藝人出來「自首」，其實更像是「我知道自己跑不掉了，出來走個流程，還不用上銬」。

回顧時間線，2月王大陸，360萬買病歷開場；5月陳零九那波，一堆小咖被抓；10月：第三波炸出陳柏霖、修杰楷、Energy、棒棒堂。Cheap痛批，「如果真的悔過，陳零九被抓時就該出來了」。

「自首不面對」，Cheap認為，這些是同一個閃兵集團操作的，首領都被抓了，手機、帳冊、匯款紀錄、對話紀錄、醫療合作單位資料，早就被檢方翻爛了。既然是同一個集團，Energy+棒棒堂這群，看到陳零九就抓心裡就應該有底了吧，結果不出來、不自首、不面對、繼續接工作、走紅毯、上金鐘，該不會真的覺得自己會沒事吧？

Cheap最後說，「一個組織搞了8年的閃兵，檢方怎麼可能只抓10幾人？但我更想看2000年羅志祥那一世代啦」。

