米可白「有2個超正女兒」壓力山大 親吐當媽心聲：找到母愛開關

〔記者李紹綾／台北報導〕39歲的米可白在民視八點檔《好運來》挑戰演55歲的媽媽「楊文琪」，劇中和藍葦華育有兩個女兒勇兔、程雅晨。只是現實中，她和「女兒們」的年紀差距僅4歲、6歲，讓她直喊：「要怎麼演出一個『有母愛的媽媽』真的不容易。」

為了讓角色更有說服力，米可白下足苦功，不僅特別將頭髮刷白、壓低聲音、放慢語速，還開啟了「媽媽碎碎唸」模式。她昨（4日）在臉書以「角色的成長，也是我的成長」為題發文，表示演「媽媽」的角色一段時間，被不少人詢問：「會不會覺得有點早？」她覺得這正是當演員最棒的地方：「能不斷挑戰自己，不同年齡層、不同角色，都是新的突破。」雖然實際年齡39、40歲，但她仍努力維持狀態，讓自己「停留在30歲左右」，不只是為了外表，更是希望能在角色選擇上更有彈性，「不被年齡侷限」。

談到這次《好運來》的角色「楊文琪」，米可白坦言一開始壓力不小，「眼神太稚嫩觀眾會出戲，但太強又怕沒溫柔」，幸好兩位「女兒」私下也常叫她「媽媽」，那份自然的互動，讓她真的感受到母愛的力量，她感性說：「我很享受現在的自己，能夠在不同的年齡層之間自由轉換、沒有框架地演出。也希望自己的表演生涯能越來越長、越來越豐富。謝謝一直默默支持我的你們，我會繼續努力、繼續組裝出更不一樣的自己。」最後也不忘幽默收尾，打趣說：「媽媽還是可以有俏皮眼睛！」

