自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

米可白「有2個超正女兒」壓力山大 親吐當媽心聲：找到母愛開關

米可白（左）在《好運來》與藍葦華演夫妻。（翻攝自YouTube）米可白（左）在《好運來》與藍葦華演夫妻。（翻攝自YouTube）

〔記者李紹綾／台北報導〕39歲的米可白在民視八點檔《好運來》挑戰演55歲的媽媽「楊文琪」，劇中和藍葦華育有兩個女兒勇兔、程雅晨。只是現實中，她和「女兒們」的年紀差距僅4歲、6歲，讓她直喊：「要怎麼演出一個『有母愛的媽媽』真的不容易。」

為了讓角色更有說服力，米可白下足苦功，不僅特別將頭髮刷白、壓低聲音、放慢語速，還開啟了「媽媽碎碎唸」模式。她昨（4日）在臉書以「角色的成長，也是我的成長」為題發文，表示演「媽媽」的角色一段時間，被不少人詢問：「會不會覺得有點早？」她覺得這正是當演員最棒的地方：「能不斷挑戰自己，不同年齡層、不同角色，都是新的突破。」雖然實際年齡39、40歲，但她仍努力維持狀態，讓自己「停留在30歲左右」，不只是為了外表，更是希望能在角色選擇上更有彈性，「不被年齡侷限」。

米可白。（翻攝自臉書）米可白。（翻攝自臉書）

談到這次《好運來》的角色「楊文琪」，米可白坦言一開始壓力不小，「眼神太稚嫩觀眾會出戲，但太強又怕沒溫柔」，幸好兩位「女兒」私下也常叫她「媽媽」，那份自然的互動，讓她真的感受到母愛的力量，她感性說：「我很享受現在的自己，能夠在不同的年齡層之間自由轉換、沒有框架地演出。也希望自己的表演生涯能越來越長、越來越豐富。謝謝一直默默支持我的你們，我會繼續努力、繼續組裝出更不一樣的自己。」最後也不忘幽默收尾，打趣說：「媽媽還是可以有俏皮眼睛！」

米可白。（翻攝自臉書）米可白。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中