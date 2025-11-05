傳被延長扣留7天 黄明志大馬工作室曝光

黃明志深夜投案不忘自拍。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「創作鬼才」黃明志涉「護理師女神」謝侑芯命案後失聯遭馬國通緝，5日凌晨在律師陪同下投案，稍早大馬警方證實將以調查涉嫌違反《刑事法典》第302條謀殺罪，向法庭申請延扣黃明志，傳他恐被延扣7天接受進一步偵訊，黃明志位在大馬工作室也曝光。

《中國報》報導，黃明志工作室大門深鎖，特別的是，庭院裡放了4輛轎車，工作室約在10年前啟用，房屋所有權被查出登記在某女士名下。消息指出，黃明志沒有住在工作室裡，但偶爾會出現，並有3輛轎車輪流代步，有時由員工負責載送。

黃明志（左）涉謝侑芯命案後，遭大馬警方依《謀殺罪》申請延扣7天釐清案情。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

消息人士表示，他（指黃明志）現在沒有住這裡，最後看到他約在3、4個月，「他為人親切，會與保全打招呼。」媒體進一步觀察，黃明志工作室位於住宅區，出入保全嚴格。

凌晨陪同黃明志警局的其中一名委任律師鄭清豐稍早對外表示，黃明志目前很安全，心情也很平靜，坦然接受警方所有調查，因偵查不公開，無法對外說明。據了解，由於黃明志被列為關鍵涉案人，7天偵訊期將成為案情突破關鍵，是否會在偵訊中改口、交代案發細節或相關人員，備受關注。

