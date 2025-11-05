自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

貝克漢「做夢也沒想到」獲英國王親自授爵 貝嫂：沒人比你更尊重王室

貝克漢（右）被英國國王封爵。（翻攝自IG）貝克漢（右）被英國國王封爵。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕50歲的大衛貝克漢，4日在英國溫莎堡接受英國國王查爾斯三世親自授予騎士爵位（Knight Bachelor），以表彰他在體育與慈善的卓越貢獻，「貝嫂」維多莉亞也盛裝出席，事後並感動談到：「我從未像今天這樣為你感到驕傲，大衛貝克漢爵士，我們都非常愛你

貝克漢形容這是他的「人生高光時刻」，並激動談到：「我無法用語言來形容今天對我這個出生在倫敦東區的男孩來說是多麼特別的一天，我竟然能從國王陛下手中接過爵位。我感到無比榮幸和感激。能夠代表我們的國家，我深感榮幸，也一直為此感到無比自豪！我熱愛我們的王室，以及它對英國乃至全世界人民的意義。我做夢也沒想到，這一切竟會發生在我身上。」

另外貝克漢說：「為國效力永遠是我職業生涯中最引以為傲的時刻，代表英格蘭出戰並擔任隊長是我7歲時的夢想。足球給了我一切，也讓我從小就能環遊世界。旅行讓我看到了世界各地兒童面臨的問題，我很幸運能與聯合國兒童基金會、皇家基金會和國王基金會等傑出的組織合作，他們讓我明白支持兒童、幫助他們發揮潛能、激勵下一代是多麼重要。」

維多莉亞（右）為老公貝克漢感到驕傲。（翻攝自IG）維多莉亞（右）為老公貝克漢感到驕傲。（翻攝自IG）

貝克漢也不忘放閃讚美老婆維多莉亞：「我美麗的妻子，28年來一直陪伴在我身邊，她是我最大的支持者，也是我艱難時刻的依靠，沒有她，就沒有我今天的生活。」

維多莉亞同樣表達對老公的愛，她說：「大衛，自從28年前我遇見你，你就一直以代表你的國家為榮。無論場上場下，沒有人比你更愛英格蘭，也沒有人比你更尊重我們的王室，所以今天看到你受到國王的嘉獎，我將永遠銘記於心。你取得如此多的成就，但你依然是我近30年前認識的那個善良、謙遜、勤奮的人，同時也是一位了不起的丈夫和父親。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中