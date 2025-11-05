黃明志遭通緝自首 律師證實：人在警局很安全

〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志因涉「護理師女神」謝侑芯命案失聯遭大馬警方追緝，他今（5日）凌晨1時在律師鄭清豐及友人陪同下抵達金馬警區總部自首。鄭清豐離去前簡短回應「黃明志目前很安全」，顯示他將在警局過夜接受偵訊。

據悉，黃明志約凌晨1時，在3名男子與2名女子陪同下現身金馬警區門口，其中1男1女短暫停留後離去，隨後由律師鄭清豐等2男1女一同入內。凌晨2時19分，律師及朋友步出警局拒絕回答媒體提問，僅鄭清豐承認自己為代表律師，強調「黃明志很安全」，但未透露偵訊細節或後續發展。

同時，黃明志也透過社群發文，強調自己「沒有逃避」，隨後親赴金馬警區投案。目擊者指出，他於凌晨1時10分乘坐3輛由友人駕駛的轎車抵達現場，神情嚴肅，進門前還拿起手機自拍留證，象徵主動現身配合調查。

截至凌晨1時25分，黃明志仍在警局門口等待安排，之後戴帽現身與警員交談，相信正在辦理手續。外界推測，黃明志將在警局內過夜，並於隔日接受正式筆錄；整起命案持續發酵，黃明志的後續動向也成為輿論焦點。

