自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃明志遭通緝自首 律師證實：人在警局很安全

〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志因涉「護理師女神」謝侑芯命案失聯遭大馬警方追緝，他今（5日）凌晨1時在律師鄭清豐及友人陪同下抵達金馬警區總部自首。鄭清豐離去前簡短回應「黃明志目前很安全」，顯示他將在警局過夜接受偵訊。

黃明志昔日曾拍片教導民眾如何面對遭警方逮捕。（翻攝自IG）黃明志昔日曾拍片教導民眾如何面對遭警方逮捕。（翻攝自IG）

據悉，黃明志約凌晨1時，在3名男子與2名女子陪同下現身金馬警區門口，其中1男1女短暫停留後離去，隨後由律師鄭清豐等2男1女一同入內。凌晨2時19分，律師及朋友步出警局拒絕回答媒體提問，僅鄭清豐承認自己為代表律師，強調「黃明志很安全」，但未透露偵訊細節或後續發展。

同時，黃明志也透過社群發文，強調自己「沒有逃避」，隨後親赴金馬警區投案。目擊者指出，他於凌晨1時10分乘坐3輛由友人駕駛的轎車抵達現場，神情嚴肅，進門前還拿起手機自拍留證，象徵主動現身配合調查。

截至凌晨1時25分，黃明志仍在警局門口等待安排，之後戴帽現身與警員交談，相信正在辦理手續。外界推測，黃明志將在警局內過夜，並於隔日接受正式筆錄；整起命案持續發酵，黃明志的後續動向也成為輿論焦點。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中