自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

1個月唯一自拍照 甜美主播李昕芸絕美辣照藏好久

因為工作壓力大，李昕芸發現美麗辣照竟是近1個月唯一自拍照。（翻攝自李昕芸臉書）因為工作壓力大，李昕芸發現美麗辣照竟是近1個月唯一自拍照。（翻攝自李昕芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立財經台「甜美主播」李昕芸擁有亮麗外貌和纖細身材，頂著英國杜倫大學企管碩士高學歷，專業播報一直受到大批網友粉絲喜愛，近期在三立iNEWS官網Youtube推出全新網路財經節目《小資巴菲特》，節目一推出獲好評，她卻坦言壓力大，辛苦只能往肚裡吞。

李昕芸說，自己製作財經節目的壓力真的太大，翻了一下手機裡的相簿，驚見一張美麗辣照竟然是近1個月來唯一的自拍照，壓力之大可想而知，令人心疼；昨她訪問政大前校長、政大財管榮譽教授周行一，才稍稍撫平心中沉重壓力，因為有重回學生時代上課的感覺。

她主持全新網路財經節目《小資巴菲特》，一推出獲好評。（翻攝自Youtube）她主持全新網路財經節目《小資巴菲特》，一推出獲好評。（翻攝自Youtube）

其實李昕芸壓力不只推出網路節目，這幾年一直有瑜伽習慣的她，9月某日原本計畫播完新聞要去運動，一早起床滑手機赫然撇見常去瑜伽會館無預警暫停營業，讓她超崩潰：「我舊合約都還沒走完，業務問我要不要續約，暖心想說他缺業績，決定幫忙續約。」

結果，李昕芸預繳5萬多加上未走完合約，一口氣6萬多元秒消失，難怪她最近要省吃儉用，也算突如其來的悲慘壓力。

 

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中