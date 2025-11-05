1個月唯一自拍照 甜美主播李昕芸絕美辣照藏好久

因為工作壓力大，李昕芸發現美麗辣照竟是近1個月唯一自拍照。（翻攝自李昕芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立財經台「甜美主播」李昕芸擁有亮麗外貌和纖細身材，頂著英國杜倫大學企管碩士高學歷，專業播報一直受到大批網友粉絲喜愛，近期在三立iNEWS官網Youtube推出全新網路財經節目《小資巴菲特》，節目一推出獲好評，她卻坦言壓力大，辛苦只能往肚裡吞。

李昕芸說，自己製作財經節目的壓力真的太大，翻了一下手機裡的相簿，驚見一張美麗辣照竟然是近1個月來唯一的自拍照，壓力之大可想而知，令人心疼；昨她訪問政大前校長、政大財管榮譽教授周行一，才稍稍撫平心中沉重壓力，因為有重回學生時代上課的感覺。

她主持全新網路財經節目《小資巴菲特》，一推出獲好評。（翻攝自Youtube）

其實李昕芸壓力不只推出網路節目，這幾年一直有瑜伽習慣的她，9月某日原本計畫播完新聞要去運動，一早起床滑手機赫然撇見常去瑜伽會館無預警暫停營業，讓她超崩潰：「我舊合約都還沒走完，業務問我要不要續約，暖心想說他缺業績，決定幫忙續約。」

結果，李昕芸預繳5萬多加上未走完合約，一口氣6萬多元秒消失，難怪她最近要省吃儉用，也算突如其來的悲慘壓力。

