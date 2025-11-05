手握粿粿王子親密照？網紅發不自殺聲明 揭「四大內幕」

粿粿（左）出軌男星「王子」邱勝翊。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日，范姜彥豐指控妻子粿粿與男星「王子」邱勝翊在婚內出軌，王子也承認與粿粿的互動已超越朋友界線，並於4日晚間再次發表聲明。網紅「玉米泉哥」同步在社群平台曝光四件相關事件，包括粿粿婚後零嫁妝、18萬元投資飲料店、婚後靠CP曝光才開始賺錢，以及他掌握粿粿與王子的親密照片，引發網路討論。玉米泉哥表示，將於今（5）日晚間公開粿粿「獨家炸裂大瓜」，並發表不自殺聲明。

據玉米泉哥指出，第一件事為婚姻財務，男方家出36萬元娉金，粿粿嫁妝為零，但影片中卻呈現自己「超大方、超有付出」形象。第二件事，范姜彥豐拿18萬元投資飲料店，但該店並未獲利，粿粿則曾指責「范姜有賺不分我，我才委屈」，玉米泉哥批評其片面取材、利用性別紅利。

請繼續往下閱讀...

第三件事則涉及婚後生活與收入，粿粿婚前收入不高，婚後公開CP才接到多筆業配，當時仍住在公婆家，「吃公婆的、住公婆的、用公婆的」，且不需做家事。第四件事，玉米泉哥表示掌握粿粿與王子的親密照片，質疑「如果妳真的愛老公，會做這件事？」

玉米泉哥強調所有說法屬實，並表示不怕對方提告。雖然文章目前已消失，但他深夜再次發表不自殺聲明，並預告今日晚間將公布未曾外流的「第一手獨家大瓜」，引起網友關注。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法