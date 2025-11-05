翁雨澄與黃明志曾約炮！ 圤智雨曝兩人「鹹濕對話」喊：不要把自己當受害者

AV導演圤智雨（左）曬翁雨澄（右）與黃明志約炮證據。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲台灣知名網紅「護理女神」謝侑芯近日在馬來西亞猝逝，事件持續發酵，引發社群關注。此次案件也牽扯到大馬歌手黃明志涉毒風波。曾被封為「台灣最強AV女優」的「娃娃」翁雨澄日前公開指控，自己曾被黃明志餵毒。對此，AV導演圤智雨曬出兩人對話紀錄，並發文表示「黃明志曾約炮翁雨澄，你該不會忘了吧？」同時稱女方曾試圖借此炒作新聞。

翁雨澄發文表示曾經被帶去一個「神祕旅行」。（翻攝Threads）

翁雨澄在社群平台《Threads》貼文透露，今年3月受邀前往馬來西亞，之後被帶到一場「神祕旅行」，並被說服嘗試某些行為，她當時以為自己是特別的，現今才得知還有其他女孩也被邀請，「原來我只是眾多尚未喪命女孩中的一位。」

請繼續往下閱讀...

AV導演圤智雨表示兩人曾約過炮。（翻攝Threads）

AV導演圤智雨發文表示翁雨澄（右）與黃明志曾約炮。（翻攝Threads）

AV導演圤智雨曬出兩人對話。（翻攝Threads）

圤智雨則在Threads發文打臉，指出「娃娃在2021年9月黃明志已有女友時，就與他有約炮行為，地點在中和某旅館209號房。」他並公布當時對話截圖，強調這段關係並非空穴來風，並表示「她當時甚至傳私密照片誘惑黃明志，請不要把自己當受害者。」對話紀錄也顯示，兩人從2021年2月至12月間多次聯絡，內容曖昧，娃娃亦曾傳多張性感照片，黃明志也多次邀約。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法