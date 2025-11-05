黃明志投案稱「不曾逃過」 自拍文超反常

黃明志今天凌晨投案交代連日來行蹤，強調不會逃走。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志深陷台灣網紅謝侑芯命案被發布通緝令，昨（4）日警方遲遲找不到人，今天凌晨一時多終於現身，除在社群交代行蹤，也拍下現身影片，喊話「不曾逃過」。

《中國報》報導，凌晨1點多黃明志搭乘3輛友人同行車輛抵達警局，下車後隨即在門口自拍，接著才步入警局自首，在曝光照片，黃明志身穿輕便服裝、頭戴毛帽，並由多名友人陪同。

黃明志說：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」更表示：「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

對此，不少粉絲留言「主動報到明智之舉，清者自清」、「加油，狠狠打臉酸民」、「這才是真男人做的事」、「一日未定案我仍相信你」、「我希望那些造謠的鍵盤俠會受到法律的懲罰」。

不過，也有網友狠酸、「不管他有沒有謀殺，他的供詞都很支吾其詞，躲起來的行為更是反常，不是一個無辜者會做的事」、「逃可能是想讓身上的藥效退掉，最後再出面驗尿而已」。

