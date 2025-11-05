自由電子報
娛樂 最新消息

謝侑芯赤裸猝逝！生前曾聲請保護令 不堪男友暴力潑水搥牆

謝侑芯生前不堪男友暴力潑水搥牆，曾一度聲請保護令。（翻攝自IG）謝侑芯生前不堪男友暴力潑水搥牆，曾一度聲請保護令。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志驚傳涉及「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，他的尿液檢測對4種毒品呈陽性反應，並懷疑謝侑芯遺體曾遭人為移動，案情逆轉朝謀殺方向偵辦。令人唏噓的是，謝侑芯生前曾在節目中坦言，自己過去曾交往過「恐怖情人」，不堪對方情緒失控、搥牆潑水，只能聲請保護令，如今再傳命喪異鄉，讓粉絲悲痛不已。

謝侑芯日前被發現在馬來西亞一處飯店浴缸內猝逝，全身一絲不掛，黃明志捲入命案後向警方供稱，2人當日在飯店內討論拍片事宜，謝侑芯進浴室沖澡後遲遲未出來，因而進入查看才發現人已失去生命跡象，立刻進行CPR搶救仍回天乏術。警方依現場跡象暫不朝性侵方向偵辦，但初步尿檢結果顯示黃明志對4種毒品呈陽性反應，案情再添疑點。

謝侑芯外型亮眼、身材火辣，生前曾在節目《同學來了》中穿著深V貼身長洋裝亮相，被讚「像選美小姐」，更自曝感情路坎坷曾被恐怖情人言語、動手暴力，甚至潑冷水、搥牆洩憤，最終忍無可忍聲請保護令。謝侑芯坦言自己後來轉戰拍攝電子寫真，巔峰時期月收高達7位數，但仍感嘆「這行為了流量真的很辛苦。」如今香消玉殞，令人不勝唏噓

