美乳女神首回應廣告台詞爭議 霸氣喊「不讓別人定義我是誰」

〔記者許世穎／綜合報導〕新生代「美乳女神」席德妮史威尼近日首度回應今年初引發全美爭議的 American Eagle牛仔褲廣告風波。她在最新一期《GQ》封面專訪中表示，對於外界強烈反彈，她從未打算發表任何正式聲明澄清或辯解，「我一直相信，我不是來告訴別人該怎麼想的人」。

席德妮史威尼近日首度回應今年初引發全美爭議的 American Eagle牛仔褲廣告風波。（法新社）

席德妮堅定表示：「我知道自己是誰，我知道自己重視什麼。我知道自己是個善良的人，也知道我很有愛心，並且對未來充滿期待，所以我不會讓別人來定義我是誰。」

該系列廣告以「Sydney Sweeney Has Great Jeans（席德妮史威尼有條「好牛仔褲」）」為標語，因其諧音「Great Genes」（好基因）引發網友批評，指控品牌藉機吹捧她的白人血統與纖瘦身材，甚至有人將其比作「納粹宣傳」。

談到廣告本身與後續批評時，席德妮淡然表示：「我只是拍了一支牛仔褲廣告。老實說，那樣的反應確實讓我意外，但我真的很愛牛仔褲——我每天都穿牛仔褲配T恤。我很清楚那支廣告的重點是什麼：就是要推銷一條好褲子。對我而言，它沒造成任何影響。」

席德妮也說，自己唯一留意的，是American Eagle股價在爭議期間上漲了38%，「我知道那段時間的數字。有些媒體報導說門市人流下滑，其實都是假的，只是公司正值靜默期沒辦法回應，一切只是空話。」

