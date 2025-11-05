自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美乳女神首回應廣告台詞爭議 霸氣喊「不讓別人定義我是誰」

〔記者許世穎／綜合報導〕新生代「美乳女神」席德妮史威尼近日首度回應今年初引發全美爭議的 American Eagle牛仔褲廣告風波。她在最新一期《GQ》封面專訪中表示，對於外界強烈反彈，她從未打算發表任何正式聲明澄清或辯解，「我一直相信，我不是來告訴別人該怎麼想的人」。

席德妮史威尼近日首度回應今年初引發全美爭議的 American Eagle牛仔褲廣告風波。（法新社）席德妮史威尼近日首度回應今年初引發全美爭議的 American Eagle牛仔褲廣告風波。（法新社）

席德妮堅定表示：「我知道自己是誰，我知道自己重視什麼。我知道自己是個善良的人，也知道我很有愛心，並且對未來充滿期待，所以我不會讓別人來定義我是誰。」

該系列廣告以「Sydney Sweeney Has Great Jeans（席德妮史威尼有條「好牛仔褲」）」為標語，因其諧音「Great Genes」（好基因）引發網友批評，指控品牌藉機吹捧她的白人血統與纖瘦身材，甚至有人將其比作「納粹宣傳」。

談到廣告本身與後續批評時，席德妮淡然表示：「我只是拍了一支牛仔褲廣告。老實說，那樣的反應確實讓我意外，但我真的很愛牛仔褲——我每天都穿牛仔褲配T恤。我很清楚那支廣告的重點是什麼：就是要推銷一條好褲子。對我而言，它沒造成任何影響。」

席德妮也說，自己唯一留意的，是American Eagle股價在爭議期間上漲了38%，「我知道那段時間的數字。有些媒體報導說門市人流下滑，其實都是假的，只是公司正值靜默期沒辦法回應，一切只是空話。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中