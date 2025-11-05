自由電子報
娛樂 最新消息

三部系列作從未失手！《終極戰士：殺戮星球》爛番茄開盤爆好評

迪米崔柯洛艾馬泰米（左起）、艾兒芬妮及導演丹崔克坦伯格一同出席《終極戰士：殺戮星球》洛杉磯首映會。（二十世紀影業提供）迪米崔柯洛艾馬泰米（左起）、艾兒芬妮及導演丹崔克坦伯格一同出席《終極戰士：殺戮星球》洛杉磯首映會。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影史科幻動作經典「終極戰士」全新驚悚新篇章《終極戰士：殺戮星球》昨在台舉辦媒體試片，磅礴壯觀的外星場景，以及接踵而至的兇猛怪獸，都令全場驚呼連連，不少觀眾大讚高潮迭起，絕無冷場！就連知名影評網站爛番茄開盤都獲得91%的好評新鮮度，相當強勁。

該片導演丹崔克坦伯格先前執導備受好評的《終極戰士：獸獵者》以及動畫《終極戰士：時空獵襲者》，此次再操刀《終極戰士：殺戮星球》，三部系列作品從未失手。

電影昨加碼公布最新精彩片段「歡迎來到死亡星球」揭露終極戰士身處絕地險境，如同樹藤的怪物不斷侵襲他、對他死纏爛打，在觀眾心中一直所向披靡的終極戰士，沒想到身陷混戰，一度被壓著打，讓他在初次來到星球上就飽受摧殘！

《終極戰士：殺戮星球》口碑叫好，首映後獲得絕佳好評。（二十世紀影業提供）《終極戰士：殺戮星球》口碑叫好，首映後獲得絕佳好評。（二十世紀影業提供）

而最新幕後花絮「深入險境殺戮世界」則帶領觀眾隨著導演丹崔克坦伯格更加認識終極戰士，經典角色不僅塑造得有血有肉，也更威風凜凜，更與各種怪物大亂鬥，導演直言：「我們想要帶給觀眾超乎想像的大銀幕體驗！」

外媒也同步給予電影盛讚好評：「導演丹崔克坦伯格是《終極戰士》系列的開拓者，打破本系列原有界線，將動作恐怖類型轉換成科幻冒險。」、「好久沒看到這麼精彩的單挑搏鬥戲碼，絕不容錯過大銀幕！」、「一部波瀾壯闊的史詩作品，深入終極戰士的起源神話。」《終極戰士：殺戮星球》將於明天（6日）在台上映，包括IMAX、Dolby Cinema、4DX、ScreenX版同步登場。

《終極戰士：殺戮星球》精彩片段「歡迎來到死亡星球」篇：

《終極戰士：殺戮星球》幕後花絮「深入險境殺戮世界」篇：

