娛樂 最新消息

GD難逃「長輩傳錯照」命運 誤曬姪子照變迷糊舅舅

GD（左）某天突然上傳姪子照片，引發姊夫關切。（翻攝自IG，合成圖）GD（左）某天突然上傳姪子照片，引發姊夫關切。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流天王「GD」權志龍上週才在大巨蛋連唱兩天，前天在Channel A節目《摯友紀錄片四人餐桌》上被爆是「炫照魔人」，原來某次意外在社群公開姪子照片，意外抖出一段家庭趣事。

GD的姐夫金敏俊在節目上透露，最近忙著經營個人事業，因此有更多時間陪孩子，接著笑說：「有天兒子突然問我，爸爸你做什麼工作？」讓金敏俊狂冒冷汗，表示要解釋得花一番功夫。

主持人朴京林提及，「志龍（GD）好像非常疼愛外甥，常在社群上傳他的照片吧？」金敏俊坦言，「其實孩子出生時，我們全家有達成共識，決定等到他長大、能自己判斷時再公開臉孔。」卻爆料，有天小舅（GD）突然上傳了姪子照。

GD姊夫金敏俊爆料GD傳錯照趣事。（翻攝自X）GD姊夫金敏俊爆料GD傳錯照趣事。（翻攝自X）

金敏俊回憶當時情況：「我還對他（GD）說『不是說好不要上傳嗎？』，結果GD回：『蛤？我沒聽說過耶？』就這樣，孩子的臉就被全世界看到了。」此話一出，引來現場一片笑聲。

當被問到兒子的爸爸是演員，媽媽是設計師，舅舅GD又是世界級歌手，是否有什麼特別的天賦？金敏俊笑回：「如果能像舅舅那樣就太好了，不過我相信他不管做什麼都會很棒。」

節目播出後，部分網友批評GD，指出「既然父母原本不打算公開孩子的臉，就應該更謹慎。」不過也有人認為「志龍說他沒聽到這件事，看來就是單純的烏龍事件。」

