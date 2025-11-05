自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳沂嗆王子賣慘 質疑「財務說法不合理」：生活挺滋潤啊！

〔記者侯家瑜／台北報導〕「王子」邱勝翊昨深夜親自發出第二份道歉聲明，承認與YouTuber粿粿在婚姻存續期間有不當關係，向粿粿與其丈夫范姜彥豐多次致歉。網紅陳沂則在臉書發文開嗆王子「大概就是賣慘」。

粿粿被爆婚內出軌王子。（翻攝自IG）粿粿被爆婚內出軌王子。（翻攝自IG）

王子在聲明中表示曾試圖私下與范姜彥豐協商、賠償，無奈談不攏，如今選擇公開道歉，願承擔後果，希望外界停止謠言傷害。陳沂指出：「如果照粿粿的說法，最後要求的是1200萬，要是粿粿跟王子一人一半，也不過是600萬。王子出道那麼多年，會連600萬都拿不出來，這合理嗎？」並質疑他收入狀況：「拍戲、出唱片、去中國開演唱會、還有副業經營，怎麼可能沒賺錢？住的房子還是昆凌免費借他的不用付房租，錢都花去哪裡了？」

她更不客氣開酸：「他隨隨便便就一直去日本滑雪、去美國玩，每次也要十幾萬吧，生活挺滋潤啊！」又反問：「如果是幫父親還債，這麼多年一直還不完，爸爸到底是欠了什麼天價債務？」

最後陳沂語帶諷刺地說：「我最不能懂的是他聲明為什麼要跟粿粿道歉啊？難道是說粿粿對不起，錢妳就自己還囉，小王子不扛了！」她也指出王子同步發出律師聲明，疑似要警告網民「不要再唧唧歪歪，小心開吉」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中