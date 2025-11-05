陳沂嗆王子賣慘 質疑「財務說法不合理」：生活挺滋潤啊！

〔記者侯家瑜／台北報導〕「王子」邱勝翊昨深夜親自發出第二份道歉聲明，承認與YouTuber粿粿在婚姻存續期間有不當關係，向粿粿與其丈夫范姜彥豐多次致歉。網紅陳沂則在臉書發文開嗆王子「大概就是賣慘」。

粿粿被爆婚內出軌王子。（翻攝自IG）

王子在聲明中表示曾試圖私下與范姜彥豐協商、賠償，無奈談不攏，如今選擇公開道歉，願承擔後果，希望外界停止謠言傷害。陳沂指出：「如果照粿粿的說法，最後要求的是1200萬，要是粿粿跟王子一人一半，也不過是600萬。王子出道那麼多年，會連600萬都拿不出來，這合理嗎？」並質疑他收入狀況：「拍戲、出唱片、去中國開演唱會、還有副業經營，怎麼可能沒賺錢？住的房子還是昆凌免費借他的不用付房租，錢都花去哪裡了？」

她更不客氣開酸：「他隨隨便便就一直去日本滑雪、去美國玩，每次也要十幾萬吧，生活挺滋潤啊！」又反問：「如果是幫父親還債，這麼多年一直還不完，爸爸到底是欠了什麼天價債務？」

最後陳沂語帶諷刺地說：「我最不能懂的是他聲明為什麼要跟粿粿道歉啊？難道是說粿粿對不起，錢妳就自己還囉，小王子不扛了！」她也指出王子同步發出律師聲明，疑似要警告網民「不要再唧唧歪歪，小心開吉」。

