自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《不幸的幸會》首播破5.4％ 李政宰扮「首陽大君」去明洞簽名

李政宰主演新劇《不幸的幸會》（左）首播成績亮眼，放話將扮「首陽大君」辦簽名會。（翻攝自IG、X）李政宰主演新劇《不幸的幸會》（左）首播成績亮眼，放話將扮「首陽大君」辦簽名會。（翻攝自IG、X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李政宰在tvN新劇《不幸的幸會》拋下偶像包袱，不計形象演出；前晚首播後，火速引起觀眾熱烈討論，收視5.4%表現不俗；他先前在劉在錫節目《You Quiz on the Block》立下首播破3%的收視公約，輕輕鬆鬆就達成目標。

《不幸的幸會》開播前備受矚目，除了由《好搭檔》的導演金佳藍執導，爆笑喜劇《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆劇本，加上《魷魚遊戲》與《黑暗榮耀》主角同台，講述李政宰飾演的「過氣明星」和「娛樂線記者」林知衍愛恨交織的故事。

李政宰（中）上劉在錫（左）節目宣傳新劇，右為曹世鎬。（翻攝自IG）李政宰（中）上劉在錫（左）節目宣傳新劇，右為曹世鎬。（翻攝自IG）

李政宰在《You Quiz》提到，只要首集收視突破3%，就將扮成自己2013年代表作電影《觀相大師：滅王風暴》中的「首陽大君」造型，於明洞舉辦簽名會。

此收視公約如預期順利達成，不少韓國影迷紛紛期待能在明洞看到他重現《觀相》中氣勢逼人的「首陽大君」形象；《You Quiz》官方IG也幽默留言：「李政宰先生的首陽大君簽名會，我已在1/9999號排隊啦。」令人期待他時隔12年後的「名場面重現」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中