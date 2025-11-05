《不幸的幸會》首播破5.4％ 李政宰扮「首陽大君」去明洞簽名

李政宰主演新劇《不幸的幸會》（左）首播成績亮眼，放話將扮「首陽大君」辦簽名會。（翻攝自IG、X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李政宰在tvN新劇《不幸的幸會》拋下偶像包袱，不計形象演出；前晚首播後，火速引起觀眾熱烈討論，收視5.4%表現不俗；他先前在劉在錫節目《You Quiz on the Block》立下首播破3%的收視公約，輕輕鬆鬆就達成目標。

《不幸的幸會》開播前備受矚目，除了由《好搭檔》的導演金佳藍執導，爆笑喜劇《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆劇本，加上《魷魚遊戲》與《黑暗榮耀》主角同台，講述李政宰飾演的「過氣明星」和「娛樂線記者」林知衍愛恨交織的故事。

李政宰在《You Quiz》提到，只要首集收視突破3%，就將扮成自己2013年代表作電影《觀相大師：滅王風暴》中的「首陽大君」造型，於明洞舉辦簽名會。

此收視公約如預期順利達成，不少韓國影迷紛紛期待能在明洞看到他重現《觀相》中氣勢逼人的「首陽大君」形象；《You Quiz》官方IG也幽默留言：「李政宰先生的首陽大君簽名會，我已在1/9999號排隊啦。」令人期待他時隔12年後的「名場面重現」。

