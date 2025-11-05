（獨家專訪）陳淑芳笑看AI時代 幽默回春自稱28歲「小芳芳」

第60屆金鐘獎戲劇類 後台訪問區 特別貢獻獎 陳淑芳 （記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／專訪〕剛獲「金鐘獎特別貢獻獎」的陳淑芳，每天忙得不可開交。她笑著說：「大家都說人生70才開始，但我現在28歲，因為我是28年次的小芳芳嘛。」展現幽默自嘲的一面。

今年86歲的陳淑芳精神矍鑠、思路清晰，依然拍戲、跑活動、做公益；問到如何維持滿滿活力？陳淑芳認真談起自己的生活哲學：「年紀一大，心裡若覺得『我老了、不行了』，那就真的會老。」

陳淑芳（右）開心和老同學合照。（陳淑芳提供）

每個月，陳淑芳會抽一天和同學們出遊，透露老同學會多半採「AA制」，「今天我辦，明年換別人。我有時幫忙訂餐、叫車，像是淡水、桃園哪裡都去！」她感慨去年同學們聚餐還有5、6桌，今年剩4桌，還有同學坐輪椅也要來，大家都有群組保持聯絡。

活到老，學到老的陳淑芳觀察到當今AI盛行，也想學點新東西：「AI要出來了，我覺得學學也沒關係，學什麼都好，躺在床上想東想西才可憐。人就是要活到老、學到老。」

不過話鋒一轉，她表示聽說AI會取代人的工作，「何必呢？人也有很多優點啊。取代人不太好吧。」足見她也有自己的獨立思考。

陳淑芳（左）和老同學總是一個月聚會一次。（陳淑芳提供）

此外，儘管已是影壇大前輩，她仍樂於指導後輩，陳淑芳說：「有大專院校的學生做畢製都找我，我都會去。學生願意拍、願意學，我就很高興。」

她提到自己從短片《孤味》開始，多了許多年輕人與學生影迷，「那時候我們還為後製募款，很多有心人士都捐錢支持，大家最後一起完成長片，真的很感動。」

