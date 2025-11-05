自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家專訪）陳淑芳笑看AI時代 幽默回春自稱28歲「小芳芳」

第60屆金鐘獎戲劇類 後台訪問區 特別貢獻獎 陳淑芳 （記者胡舜翔攝）第60屆金鐘獎戲劇類 後台訪問區 特別貢獻獎 陳淑芳 （記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／專訪〕剛獲「金鐘獎特別貢獻獎」的陳淑芳，每天忙得不可開交。她笑著說：「大家都說人生70才開始，但我現在28歲，因為我是28年次的小芳芳嘛。」展現幽默自嘲的一面。

今年86歲的陳淑芳精神矍鑠、思路清晰，依然拍戲、跑活動、做公益；問到如何維持滿滿活力？陳淑芳認真談起自己的生活哲學：「年紀一大，心裡若覺得『我老了、不行了』，那就真的會老。」

陳淑芳（右）開心和老同學合照。（陳淑芳提供）陳淑芳（右）開心和老同學合照。（陳淑芳提供）

每個月，陳淑芳會抽一天和同學們出遊，透露老同學會多半採「AA制」，「今天我辦，明年換別人。我有時幫忙訂餐、叫車，像是淡水、桃園哪裡都去！」她感慨去年同學們聚餐還有5、6桌，今年剩4桌，還有同學坐輪椅也要來，大家都有群組保持聯絡。

活到老，學到老的陳淑芳觀察到當今AI盛行，也想學點新東西：「AI要出來了，我覺得學學也沒關係，學什麼都好，躺在床上想東想西才可憐。人就是要活到老、學到老。」

不過話鋒一轉，她表示聽說AI會取代人的工作，「何必呢？人也有很多優點啊。取代人不太好吧。」足見她也有自己的獨立思考。

陳淑芳（左）和老同學總是一個月聚會一次。（陳淑芳提供）陳淑芳（左）和老同學總是一個月聚會一次。（陳淑芳提供）

此外，儘管已是影壇大前輩，她仍樂於指導後輩，陳淑芳說：「有大專院校的學生做畢製都找我，我都會去。學生願意拍、願意學，我就很高興。」

她提到自己從短片《孤味》開始，多了許多年輕人與學生影迷，「那時候我們還為後製募款，很多有心人士都捐錢支持，大家最後一起完成長片，真的很感動。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中