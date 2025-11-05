（獨家專訪）金鐘最萌畫面！陳淑芳「千歲啦啦隊」應援 吐真心話：拿獎不漲價

陳淑芳獲頒金鐘60特別貢獻獎。（陳淑芳提供）

〔記者鍾志均／專訪〕金馬影后陳淑芳上月在「金鐘60」榮獲特別貢獻獎，她接受本報專訪談笑風生、神采奕奕，不僅分享得獎心情，更聊到陪伴她超過70年的蘭陽女中老同學、環島旅行與公益活動，即使年過80，她依然不打算退休，笑稱：「我還有很多事情要做呢！」

陳淑芳口中的「金鐘啦啦隊」，其實是她一群蘭陽女中的初中同學，「我們認識超過70年，比姐妹還親。」同窗情誼深厚，有人遠嫁美國多年，仍堅持每年返台相聚，更特地出席金鐘獎，替陳淑芳加油。」

陳淑芳的蘭陽女中同學組成加油團，赴金鐘獎替老同學加油。（陳淑芳提供）

陳淑芳說：「今年她們特別穿著制服、拿著應援牌子到金鐘現場替我加油，看到那一幕，我真的很感動！」頒獎當天她沒有打草稿，「時間有限制，該從哪裡講起都模糊了，只記得那天很開心。」

即使手握無數獎項，她仍謙虛地說：「我沒打算漲價，怕得獎後沒人找我。」不諱言自己「閒不住」，像是她若不拍戲時，還會做公益，去關懷偏鄉小孩、幫同學們聯絡聚會。

她透露11日將參加新北市政府活動，捐贈鞋子給偏鄉孩童，「我帶頭參加，三萬多也值得，讓200多個孩子能吃飽再回家。」而頒獎後，她未選擇休息，反而與老友搭上環島列車，開啟屬於八旬影后的旅行日常；陳淑芳透露，早上8點出發，9點半回到台北，一天很長，但非常開心。

她笑說，有同學是團裡的「總司令」，負責訂餐廳、叫車、安排行程，「每個月都會抽一天出遊，不去都不行！」

