娛樂 最新消息

謝侑芯命案延燒！她批黃明志8+9 無奈普女標籤淪父權產物

網紅凱薩琳．孔發文開嗆「一直不懂『黃明志』為什麼在台灣可以紅起來」。（翻攝自臉書）網紅凱薩琳．孔發文開嗆「一直不懂『黃明志』為什麼在台灣可以紅起來」。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志以《泰國情哥》、《漂向北方》等歌曲爆紅，不料近日卻捲入台灣網紅謝侑芯命案。目前警方全力追查，網友也熱議不斷，知名網紅凱薩琳．孔更在社群上發長文開嗆，直言「一直不懂『黃明志』為什麼在台灣可以紅起來」，甚至形容他是馬來西亞版8+9，並表示他的氣質讓她害怕。

她在文中提到：「最近因為『網紅謝侑芯陳屍飯店房間浴缸內』，黃明志涉案遭調查，意外查出黃明志身上持有許多非法毒品，還有藍色小藥丸。」更爆料許多網紅、小模曾赴馬來西亞與他有親密關係，「只有一個號稱台灣最強女優的『娃娃』出來坦承自己也曾經成為黃明志的玩物，還好最後逃過一劫。」

凱薩琳．孔語帶感慨地寫下：「她們和黃明志當初會一拍即合，到底是命不好，還是頻率相同？真的那麼無辜嗎？」並批評現今的網紅、小模、啦啦隊文化，嘲諷：「女生只要長相或身材不一樣，就會被歸類成『台灣普女』。」她痛批這些主流審美是父權主義的產物，自己也因「孔劉太太」外號而常被攻擊外貌。

最後更語出驚人：「腦子沒有東西的人，就算再漂亮，也只是心臟會跳的充氣娃娃。沒有任何一個男神會想把充氣娃娃帶回家！」呼籲女性別迎合男性目光，也提醒：「如果妳男友的帳號都是追蹤這些女生，可以直接下一位了。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

