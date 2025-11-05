自由電子報
娛樂 最新消息

謝侑芯猝逝扯出黃明志！生前才與巨乳DJ尬舞 藍星蕾挨轟回應了

〔娛樂頻道／綜合報導〕被稱為「護理系女神」的台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝死，大馬歌手黃明志被捲入命案掀波。由於謝侑芯生前也有跟許多大馬網紅一起拍攝跳舞短片，其中就包括了百大DJ藍星蕾，昨晚藍星蕾也親自在限動回應：「我對侑芯的離開感到非常震驚與惋惜。」

藍星蕾經常分享辣照與影片。（拍攝自IG）藍星蕾經常分享辣照與影片。（拍攝自IG）

「巨乳DJ」藍星蕾擁有美豔外貌與E罩杯身材，2019年因穿比基尼在礁溪平交道附近拍照，在網路上一砲而紅，還被封為「平交道女神」。

由於謝侑芯生前最後一則貼文，正好與許多網美拍攝跳舞影片，其中藍星蕾這幾天照常上工更新社群，卻始終未對謝侑芯的死訊發聲，惹來不少網友質疑開轟。

對此，昨晚藍星蕾表示：「聽到她的事情我跟大家一樣，只是從新聞上才了解更多。我們曾合作過兩次，最後一次是在2個月前拍了跳舞影片，私下沒有交集。」

對於謝侑芯意外猝逝，藍星蕾表示真的很難接受，「出於對她家人的尊重，希望大家停止揣測與攻擊，一切等警方調查結果，願真相早日水落石出。」

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

