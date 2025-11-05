早知會被爆出來！粿粿遭討1200萬 王子揭「談判內幕」曾想分期付款

王子（左圖）昨發長文向粿粿（右圖左）、范姜彥豐道歉。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，日前范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，並求償1200萬做為離婚費，多年來形象極好的王子也因該醜聞重挫事業，昨（4）日晚間他發出聲明，慎重向范姜彥豐與粿粿道歉，並透露在事情爆出前，他就有多次與對方做協商。

王子在聲明中認了與粿粿出軌一事，更說在范姜公開此事前，就知道這件事總有天會被爆出來，早晚必須面對社會檢驗，並說最開始兩人見面協調時都是真誠以對，「您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的」、「（我）也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。」王子也說盼事件的責難⽌於他就好，「我全權承擔，但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。」

王子昨同時發出律師聲明函，強調並無神隱、拒不認錯或是拒絕協商等，而在事件爆出後，網路出現許多不實言論、照片或傳言，他也盼外界別再有不理性的謾罵及言論。

