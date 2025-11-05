自由電子報
娛樂 最新消息

和黃小柔21年閨密照曝光 連靜雯招認：臀圍竟少2.5吋

連靜雯（右）和黃小柔有著21年閨蜜情。（優墨攝影提供）連靜雯（右）和黃小柔有著21年閨蜜情。（優墨攝影提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕連靜雯與黃小柔工作上未合作過，私下卻是超級好閨蜜，日前兩人拍攝了一組「21年閨蜜紀念照」，紀念深厚情誼，已是彼此生命中最熟悉、最信任的朋友。回憶兩人初識場面，黃小柔笑說在朋友聚會上第一次見到連靜雯，「電視上覺得她很大剌剌，但現場卻靜靜地坐在角落，看起來有點害羞，我就覺得她很可愛，也想主動去跟她聊天。」之後，兩人相約一起出席聚會，感情也逐漸升溫，成為無話不談的閨密，連靜雯也笑稱：「能遇到真正合拍的朋友真的不容易。」

為了這次的拍攝，兩人不約而同地開始減肥，黃小柔笑說：「看到靜雯瘦成那樣，壓力真的很大，我一直問她瘦身秘訣！」連靜雯也大方分享自己的成果：「我這次很認真，除了更重視飲食挑選，搭配平常的運動。去試穿禮服時臀圍竟然瘦了2.5吋，我跟服裝師都不敢相信！」兩人為彼此加油打氣、互相督促，展現閨蜜之間最可愛又真實的「良性競爭」。

這次也是兩人出道多年以來首度正式合作拍攝工作，現場氣氛輕鬆愉快、笑聲不斷。拍攝團隊特別準備了香檳杯作為道具，沒想到裡面竟然裝的是真的香檳，照片中兩人自然又俏皮的互動，不僅捕捉了多年友情的默契，也展現了最真實的一面。 

連靜雯（右）和黃小柔出道多年以來首度正式合作拍攝工作，現場氣氛輕鬆愉快。（優墨攝影提供）連靜雯（右）和黃小柔出道多年以來首度正式合作拍攝工作，現場氣氛輕鬆愉快。（優墨攝影提供）

黃小柔近期出版了自己的第五本書，而且是令人意想不到的驚悚小說，讓連靜雯大感佩服。連靜雯笑說：「除了佩服她可以當作家，更佩服她身為三個孩子的媽媽，還能維持這麼充沛的創作能量，真的很不簡單。」 

而黃小柔則感性回應：「我反而很佩服靜雯，她不只在表演上堅持專業，更在不同領域靠努力與毅力闖出一片天。很多人覺得藝人做副業只是玩票性質，但她竟然能把副業變成主業，經營得有聲有色，真的讓我跌破眼鏡，也非常替她開心。」

