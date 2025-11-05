自由電子報
娛樂 最新消息

超狂台劇登NETFLIX、LINE TV排行榜冠軍！傅孟柏穿28公斤太空衣 不忍全脫了

傅孟柏（左起）、原作者Pony、製作人蘇莞筑出席《星際救援》特映會。（NOKE忠泰樂生活提供）傅孟柏（左起）、原作者Pony、製作人蘇莞筑出席《星際救援》特映會。（NOKE忠泰樂生活提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕影集《黑盒子》改編自台灣人氣作家Pony的同名漫畫，上週播出的首波單元《造物獄》在LINE TV與NETFLIX雙平台勇奪收視冠軍，第二波單元《星際救援》主演傅孟柏、製作人蘇莞筑與原作漫畫家Pony日前出席特映會，與影迷近距離互動、分享幕後拍攝趣事。

傅孟柏與小白在《星際救援》有可愛互動。（LINE TV提供）傅孟柏與小白在《星際救援》有可愛互動。（LINE TV提供）

《星際救援》是粉絲票選最希望改編的單元之一。傅孟柏飾演遭遇太空風暴，在宇宙漂流的太空人「孟白」，在絕望之際與外星生物「小白」相遇。傅孟柏分享當初接演的動機，是對「宇宙」題材充滿好奇與想像力。身為演員，他表示只要遇到有趣的角色與故事，都會積極爭取挑戰，不會侷限於特定類型。談到與角色相似之處，他笑說：「在地球上都沒什麼朋友，差別是他（孟白）還有個外星朋友！」幽默回應讓現場笑成一片。

《星際救援》是整個劇組籌備過程中最耗心力、執行難度最高的單元之一，尤其太空艙內的拍攝更是挑戰極大。當時棚內溫度高達37度，演員必須穿上重達28公斤的太空服，還要配戴頭盔與無線電設備，為了幫助演員散熱，嘗試過水冷式、風扇式等不同方式。

傅孟柏在《星際救援》漂流在宇宙，與外星生物「小白」相遇。（LINE TV提供）傅孟柏在《星際救援》漂流在宇宙，與外星生物「小白」相遇。（LINE TV提供）

傅孟柏笑說：「經過各種測試後，考慮到熱度、重量的問題，到最後選擇最簡單的方式，就是全部都脫掉。」他補充，並非「全脫光」，而是將太空衣內層防摩擦衣等裝備脫掉，這樣效果反而更好，但也因此每隔兩三分鐘就得脫下太空衣散熱。

為了真實呈現宇宙氛圍，劇組特地移師全台首座LED虛擬攝影棚拍攝，打造媲美科幻大片的視覺場景。傅孟柏也嘗試各種「星球漫步」的動作，揣摩不同重力環境下的肢體感受。其中一場太空艙遭遇撞擊的場面特別驚險，畫面上看似人被甩飛，其實是透過鋼絲輔助完成。傅孟柏透露：「太空艙內部看似狹小，其實頂部預留了很多可以使用鋼絲的空間，動作設計也有專業指導，為了詮釋瞬間的撞擊，拍了很多不同角度，挺有趣的。」

劇中傅孟柏與外星生物「小白」之間的互動更是一大看點。談到拍攝過程如何對戲，傅孟柏笑說：「對戲過程會由工作人員手舉牌，再靠想像與牌子互動，但拿著牌子的工作人員有時候也會演起來，不小心會受到影響。」粉絲也好奇「小白」的誕生過程，製作人蘇莞筑表示，設計「小白」時曾與Pony老師多次討論，希望不走寫實風格，凸顯他可愛親人的特質，因此有參考相似的電影作品角色，且「小白」在他們的認知中是個小章魚，所以有特別強調他軟Q的動作和半透明質感，「雕琢最多的則是眼睛，因為他是用眼神和人互動所以讓他的眼睛像貓咪的星星眼，為此下了非常多的功夫。」

