自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

代表台灣角逐奧斯卡 《左撇子女孩》IG挖掘到「寶藏」

《左撇子女孩》導演鄒時擎（右）與9歲童星演員葉子綺（中）接受主持人林書煒專訪。（POP Radio提供）《左撇子女孩》導演鄒時擎（右）與9歲童星演員葉子綺（中）接受主持人林書煒專訪。（POP Radio提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕電影《左撇子女孩》獲第62屆金馬獎9項入圍，並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的，上映後引起熱烈好評。導演鄒時擎與演員馬士媛、葉子綺分別接受POP Radio《POP最正點》林書煒、《POP有夠靚》吳怡霈專訪，暢談拍片幕後點滴。

隨著金馬典禮倒數，鄒時擎感性說，雖然在國際影展屢獲好評，但回到台灣首映仍是最緊張的一刻，「能被台灣觀眾肯定，對我來說才是真的肯定」。她直言最想在金馬獎奪下「最佳影片」，因為這是整個團隊的榮耀；葉子綺則笑說，能拿到金馬門票已經很開心，雖然還沒準備得獎感言，「但希望大家都能喜歡這部電影！」

《左撇子女孩》是鄒時擎首次獨立執導的長片，靈感來自於她自身的成長經驗。鄒時擎分享，劇本在2004年就已萌芽，當時與赴美留學時結識的奧斯卡名導西恩・貝克（Sean Baker）多次回台場勘、取景，卻因各種因素中斷，直到25年後終於登上大銀幕。鄒時擎笑說，將剪接交給西恩貝克自己非常放心，「他甚至是在奧斯卡行程中抽空剪接」，彷彿也讓《左撇子女孩》邁向奧斯卡的旅程，冥冥之中早已埋下祝福。

馬士媛首次出演電影做足準備。（光年映畫提供）馬士媛首次出演電影做足準備。（光年映畫提供）

談起演員的亮眼表現，鄒時擎讚賞葉子綺眼神純淨、對鏡頭掌握度佳，林書煒好奇是否有什麼秘訣？葉子綺透露，自己會在家練習腳本、演一次給媽媽看；首次登上大銀幕的馬士媛，則是鄒時擎在IG上挖到的「寶藏」，「當時我一看到照片就直覺是她了」。馬士媛接受吳怡霈專訪時分享，除了在家不斷練習肢體和表情，「我還告訴自己要把漂亮的一面放掉」，片中具爆發力的演出，也讓她獲金馬獎最佳新人的入圍肯定。

有著豐富拍戲經驗的9歲童星葉子綺以自然演技擄獲眾人目光，被問到拍攝時遇到最大的挑戰？她羞回：「講話要有點小屁孩的感覺」，稚氣中又帶著專業的回答，讓鄒時擎笑喊：「她才是前輩！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中