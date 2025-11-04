代表台灣角逐奧斯卡 《左撇子女孩》IG挖掘到「寶藏」

《左撇子女孩》導演鄒時擎（右）與9歲童星演員葉子綺（中）接受主持人林書煒專訪。（POP Radio提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕電影《左撇子女孩》獲第62屆金馬獎9項入圍，並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的，上映後引起熱烈好評。導演鄒時擎與演員馬士媛、葉子綺分別接受POP Radio《POP最正點》林書煒、《POP有夠靚》吳怡霈專訪，暢談拍片幕後點滴。

隨著金馬典禮倒數，鄒時擎感性說，雖然在國際影展屢獲好評，但回到台灣首映仍是最緊張的一刻，「能被台灣觀眾肯定，對我來說才是真的肯定」。她直言最想在金馬獎奪下「最佳影片」，因為這是整個團隊的榮耀；葉子綺則笑說，能拿到金馬門票已經很開心，雖然還沒準備得獎感言，「但希望大家都能喜歡這部電影！」

《左撇子女孩》是鄒時擎首次獨立執導的長片，靈感來自於她自身的成長經驗。鄒時擎分享，劇本在2004年就已萌芽，當時與赴美留學時結識的奧斯卡名導西恩・貝克（Sean Baker）多次回台場勘、取景，卻因各種因素中斷，直到25年後終於登上大銀幕。鄒時擎笑說，將剪接交給西恩貝克自己非常放心，「他甚至是在奧斯卡行程中抽空剪接」，彷彿也讓《左撇子女孩》邁向奧斯卡的旅程，冥冥之中早已埋下祝福。

馬士媛首次出演電影做足準備。

談起演員的亮眼表現，鄒時擎讚賞葉子綺眼神純淨、對鏡頭掌握度佳，林書煒好奇是否有什麼秘訣？葉子綺透露，自己會在家練習腳本、演一次給媽媽看；首次登上大銀幕的馬士媛，則是鄒時擎在IG上挖到的「寶藏」，「當時我一看到照片就直覺是她了」。馬士媛接受吳怡霈專訪時分享，除了在家不斷練習肢體和表情，「我還告訴自己要把漂亮的一面放掉」，片中具爆發力的演出，也讓她獲金馬獎最佳新人的入圍肯定。

有著豐富拍戲經驗的9歲童星葉子綺以自然演技擄獲眾人目光，被問到拍攝時遇到最大的挑戰？她羞回：「講話要有點小屁孩的感覺」，稚氣中又帶著專業的回答，讓鄒時擎笑喊：「她才是前輩！」

