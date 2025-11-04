自由電子報
娛樂 最新消息

大咖影后微博6字開嗆 東京影展疑掀潛規則內幕

白百何（右三起）、張律導演、王傳君（左二）等劇組人員出席《春樹》東京影展紅毯。（翻攝自東京影展官網）白百何（右三起）、張律導演、王傳君（左二）等劇組人員出席《春樹》東京影展紅毯。（翻攝自東京影展官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第38屆東京影展明（5）閉幕，在頒獎典禮揭曉前，中國女星白百何以華語片《春樹》入圍主競賽單元，疑似對得獎名單提出質疑；她昨天在微博發出一句「還能這麼操作...」，引爆電影圈和網友熱議，好奇她是否另有所指。

白百何昨發出不明所以的文字，引發電影圈熱議。（翻攝自微博）白百何昨發出不明所以的文字，引發電影圈熱議。（翻攝自微博）

有微博主指出：「評審開完會，得獎者大多被叫回東京做準備；但這種沒頭沒尾的貼文（指白百何貼文），確實讓人想入非非。」另有人發現疑似白百何的帳號，曬出一張成語「得魚忘筌」（暗指行業不公），更將事件推向一團迷霧中。

白百何（右）、王傳君合作《春樹》。（翻攝自東京影展官網）白百何（右）、王傳君合作《春樹》。（翻攝自東京影展官網）

白百何曾以電影《失戀33天》拿下百花獎最佳女主角，雖經歷過出軌風波，事業照常不受影響；而她此次在微博僅發表簡短內容，未點名，未指任何事情，業內卻傳出擔任本屆主競賽評審的中國導演文宴，疑遭資方「箝制」，必須將最佳男主角頒給《春樹》的王傳君，否則未來將不投資她的新片。

由於《春樹》主角為白百何，王傳君戲份據說不到40分鐘，加上同一部電影榮獲最佳男女主角的機率並不高，因此網友猜測，白百何提前得知結果，作為戲份核心的她心生不滿，憤而發文。

有業界人士指出，非影迷圈的民眾看待電影節（影展），未必關注電影，而是希望看到八卦；事件主角只要貼文一出，加上眾多網友質疑，容易讓人信以為真，因此也有人希望大家能明辨是非，在無可靠消息來源出現前，勿輕易下結論。

