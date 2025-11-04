自由電子報
娛樂 最新消息

恭喜！《六人行》安妮斯頓高調認愛 56歲情牽催眠師「甜蜜合照曝光」

珍妮佛安妮斯頓高調認愛男友吉姆柯蒂斯。（組合照，翻攝自IG）珍妮佛安妮斯頓高調認愛男友吉姆柯蒂斯。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕好萊塢巨星、經典美劇《六人行》女主角珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）正式認愛！56歲的她突公開與50歲作家、催眠治療師吉姆柯蒂斯（Jim Curtis）的戀情，甜曬黑白親密合照，她從背後摟著男友露出甜蜜笑容，高調官宣放閃。

珍妮佛安妮斯頓7月時才被爆出在西班牙與吉姆柯蒂斯約會，如今她直接在IG上釋出與男友的幸福合照，更動情表示「生日快樂，我的愛！珍惜你。」此張照片是為慶祝男友生日而拍攝，2人緊握彼此的手且笑意藏不住，粉絲們也前仆後繼給予祝福，「她終於找到幸福！」、「珍妮佛值得這樣的愛」。

珍妮佛安妮斯頓向男友動情表示「生日快樂，我的愛」。（翻攝自IG）珍妮佛安妮斯頓向男友動情表示「生日快樂，我的愛」。（翻攝自IG）

除此之外，圈內星友艾美舒默（Amy Schumer）也向珍妮佛安妮斯頓送上滿滿祝賀與愛心，「美麗的情侶，療癒又溫柔的天使！」奧莉薇亞曼恩（Olivia Munn）與萊絲莉曼恩（Leslie Mann）也齊以愛心符號由衷獻上祝福。

回顧情史，珍妮佛安妮斯頓曾歷經多段感情，包括2005年結束與布萊德彼特的5年婚姻，爾後亦與賈斯汀 塞洛克斯（Justin Theroux）有過3年的婚姻，最終卻於2018年二度宣布離婚。如今，珍妮佛安妮斯頓再次敞開心扉迎接新戀情，外界也看好這段成熟愛情能為她帶來穩定與歸屬感。

