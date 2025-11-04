AV界真「騎乘高手」！21歲F級自行車選手校內「啪啪啪」被退學慘下海

AV新秀青葉香奈，身材令男人狂噴鼻血。（翻攝自JKF）

〔娛樂頻道／綜合報導〕不得不說，日本AV界真的很會選角+發掘新秀！曾是日本競速自行車選手的「青葉香奈」，最近成為日本AV界新寵，片商E-Body以「性欲的筋肉」、「最強大腿」包裝這位甜姐兒，甜美童顏，加上F罩杯美胸，再配上豐滿俏臀、蜜大腿，首部AV作品一上架，就獲得不俗成績。

青葉香奈擁有F級UU。（翻攝自JKF）

據片商給的背景資料，青葉香奈自小就是體育資優生，後來被選入自行車校隊，並順利入體育專科學校就讀，孰料，她在校念書期間，因為身材太好、長相甜美，馬上就成為校內大型發電機，一逮到機會就和班上的肌肉男胡搞瞎搞，自行車比賽成績愈來退步，因為啪啪啪對象太多，最後還被冠上「校車」封號，風聲一傳開，自然也就被學校勒令退學。

AV達人「一劍浣春秋」研究試閱片時發現，影片裡「後背位」不少。（翻攝自JKF）

根據AV達人「一劍浣春秋」研究試閱片時發現，影片裡花了很多時候特寫青葉香奈的乳溝、大屁股和蜜大腿，試看影片幾乎全是後背位的演出，正面影像有點少。硬要雞蛋裡挑骨頭就是被設定是運動員的她，其實身材沒那麼筋肉，小腹蠻明顯的，但達人覺得整體作品是OK的，認為青葉香奈很有機會繼續發片。

