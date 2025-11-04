屠穎火化精彩一生落幕 兒子催淚談「爸爸騎著最愛的哈雷遠行」

屠穎（右）過世，兒子屠衡至今難以接受。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾擔任周華健、齊豫演唱會音樂總監，並曾為江淑娜歌曲編曲，獲得金曲獎最佳編曲人獎的知名音樂人屠穎，11月1日驟逝，享壽62歲，昨天則在廣州完成火化，骨灰已由家人帶回台灣，今晚同為音樂人的兒子屠衡首次談到父親過世一事，感性說爸爸只是騎了重機去遠行，之後也會在台灣舉辦告別式。

屠穎的兒子屠衡也是優秀音樂人，曾和楊丞琳、徐佳瑩合作過，也幫白安寫新歌，今晚他在社群發文談到：「各位關心爸爸的朋友大家好，我是屠穎的兒子，屠衡。爸爸在2025年11月1日的廣州演出前，於飯店健身房運動時不幸在跑步機上摔倒，意外地離開我們。一切發生得太突然，我和媽媽至今仍難以接受。但我們希望能早日帶爸爸回家，所以選擇昨日在廣州完成火化。」

許多音樂人都希望向屠穎表達哀悼之意，屠衡則談到：「後續我們會在台北舉辦爸爸的告別式，詳細時間、地點將另行告知，感謝大家的關心。」屠穎生前是航空迷，也是重機愛好者，屠衡說：「我知道爸爸騎著他最愛的哈雷去了一趟遠行。一路上吃美食、彈彈琴、偶爾下廚，像平常一樣做著自己喜歡的事，帥氣瀟灑的屠老師。」

屠衡也談到：「爸爸這一生過得非常精彩，也留下了許多美好又經典的作品。謝謝所有親朋好友的關心與悼念，謝謝你們參與爸爸豐富的人生。爸爸是個體貼的人，如果有想對他說的話請慢慢說給他聽，他會細細聽你們說的。」最後他也對天堂的父親說：「爸爸，我會照顧好自己、照顧好媽媽，會繼續好好生活，延續你那份對生命的熱愛與溫柔。我愛你。」

