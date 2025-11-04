自由電子報
戲王姜河那爆真心話 「沒打算一輩子演戲」揭殘酷現實

姜河那為《放飛旅行團》主演群之一。（采昌提供）姜河那為《放飛旅行團》主演群之一。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國爆笑喜劇《放飛旅行團》在韓上映後，連6天蟬聯票房榜首，收獲近36.2億韓幣（約台幣7771萬元）票房，口碑持續延燒。

電影以「友誼」為主題，講述一群好友從青少年跨越到30多歲的故事，被譽為是老少咸宜的佳作，無論是學生、朋友、情侶或家庭都能從中找到樂趣與啟發。

《放飛旅行團》透過姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫與韓善伙等年輕演員加盟，為全片帶來前所未有的新鮮娛樂體驗。此外，崔貴華、尹敬淏、高圭弼和姜知英等喜劇演員的加盟，也為導演南大中標誌性的喜劇風格增添光彩。

姜河那坦言沒有打算一輩子演戲。（采昌提供）姜河那坦言沒有打算一輩子演戲。（采昌提供）

曾以《山茶花開時》奪下百想戲王的姜河那，今年以《牆外之音》、《黑白線人》、《魷魚遊戲》第三季等6部作品和大眾見面，他笑說：「大家問我都不休息嗎？但我其實拍得很悠閒，只是全部都擠在今年上映，我現在手上沒有新作品了。」

雖然他是近年來最忙碌的演員之一，但姜河那也自爆「沒打算一輩子演戲」：「我沒有想過要演到什麼時候。當演員這份工作，是需要有人來找你才能做的。如果有一天沒人再找我，就表示我的價值結束了。」強調有人找，就會繼續演。

談到《放飛旅行團》，姜河那表示：「本片真的像是一群朋友一起拍的作品。現場大家真的笑開懷，也打打鬧鬧得很開心。尤其海外拍攝就佔了全片超過70%，感覺就像大家一起出國拍綜藝節目一樣。」

他補充：「（金）英光哥、（姜）泳錫、（韓）善伙都可以很快熟絡起來，因為大家都了解導演的喜劇節奏，即使有不同意見，最後也能收斂到導演喜歡的方向，所以我們很容易變親。」

《放飛旅行團》將於11月14日在台上映；台灣片商正舉辦「Threads揪好友北中南免費搶先看」活動，只要分享與朋友出遊的照片與小故事，就有機會獲得免費觀影資格，活動詳情請見電影官方臉書。

