娛樂 最新消息

阿嬌前夫賴弘國爆婚變 第三任妻Alice刪光合照「互相取消追蹤」

賴弘國與第三任妻子Alice爆出婚變。（組合照，翻攝自IG）賴弘國與第三任妻子Alice爆出婚變。（組合照，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「醫美界王陽明」之稱的賴弘國，歷經與「華航林依晨」趙筱葳、「阿嬌」鍾欣潼2段婚姻後，2022年迎娶第三任妻子Alice，接連生下一子一女。未料，賴弘國近日爆出第三度婚變，Alice已將夫妻合照全數刪光，雙方更是互相取消追蹤。

賴弘國與Alice的最後一張合照停留在2024年2月2日，而Alice則將所有與賴弘國有關的所有照片全數刪除，她今年以來在世界各地打卡旅遊，發文語氣更是充滿獨立與釋然，她曾於4月分享寫下「從今天開始的每一天都只會越來越好！」外界揣測自此婚姻生變。

回顧賴弘國感情史，每段婚姻幾乎都維持不超過5年，第一任前妻是被封為「華航林依晨」的趙筱葳，婚姻僅半年就告吹；第二任前妻為Twins成員「阿嬌」鍾欣潼，雙方因節目相識閃婚，婚姻維持14個月即結束，阿嬌也曾透露彼此「生活習慣無法磨合」，感情漸淡最終分道揚鑣。

如今，賴弘國再爆出第三婚生變，實際查看他和Alice的IG更可以發現，雙方目前已取消互相追蹤，外界則議論感嘆他的「婚姻運不順」，目前雙方尚未對此做出回應，但社群上的互動已降至冰點，婚變傳言也因此甚囂塵上。

