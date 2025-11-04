黃明志捲命案遭通緝！ 昔拍片教觀眾「被警察抓該怎辦」

黃明志昔拍片分享「被警方抓時該注意的事項」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞「創作鬼才」黃明志捲入台灣網紅「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方日前正式將案件轉列謀殺偵辦，並宣布對他展開通緝行動。諷刺的是，黃明志過去曾親自拍片教導「遭警察抓時該注意的事項」，如今他因案情遭當地警方追緝，影片內容再度被網友翻出討論。

黃明志在該段影片中提醒民眾，若接到警方通知要錄口供，務必要約在白天，不要輕信「講一下就好」的說詞，否則可能被拘留多日。黃明志語帶警告地說，「被抓下來錄不完，你就會被拘留一天、兩天、三天，一直用錄不完的口供。」並強調若警方半夜上門卻未持搜查令，千萬不要開門，「就當作你在睡覺」。

黃明志接著說明警方半夜上門的原因，是「因為你找不到律師，律師在睡覺。」他建議等到早上再主動聯繫律師陪同，同時還補充「外國回來在海關就能被抓」，提醒最好傍晚或晚上入境，以避免被警方以「今日沒空審查」為由多拘留一天，他心有戚戚焉地說，「你越晚到，晚上就越短，不會白白被多關。」

至於哪一天去錄口供最安全？黃明志當時語帶調侃地說「最好是拜一去！」他解釋若星期五或星期四去，警方要求拘留3至4天時，星期六、星期日不算等同被困一整週；而若選在星期一處理，最遲星期四就能回家。如今，黃明志本人遭通緝，這段自錄的「防警攻略」影片被網友挖出嘲諷「神預言自己的下場」。

