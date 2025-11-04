鮮肉男星現蹤苗栗海線秘境 身旁「靈魂伴侶」竟是她

Wols推出全新創作曲《通気口（Your Eyes）》。（好感度音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作新人Wols推出全新創作曲《通気口（Your Eyes）》，MV於11／4首播，歌曲輕快卻帶著療癒能量的節奏，這首歌曲不僅延續他細膩的創作風格，更展現開朗一面，唱出在壓力與孤單的心境轉換，Wols笑說：「這首歌是在告訴我們——活得再苦，也要記得換氣。」

Wols分享《通気口》靈感來自一段情緒密閉期的經歷，「那時候什麼都不想說也不想出門，整個人像卡在黑洞裡，後來我發現，寫歌就像打開一個小小的通氣口，音樂變成讓我重新呼吸的方式。」

請繼續往下閱讀...

Wols清晨拍MV跑到腿軟。（好感度音樂提供）

MV影像由視覺導演 Sophie Su再度掌鏡，從《半半》、《深藍色》到《通気口》，兩人一路培養默契，已是人生旅途的重要伴侶與創作戰友，笑稱彼此是「音樂與影像的靈魂搭檔」，Sophie透露：「每次和Wols討論MV腳本都聊到半夜，他總能丟出一些又怪又天馬行空的想法，像是在畫出他的內心小宇宙。」

《通気口》MV在Ｗols的出生地苗栗取景。（好感度音樂提供）

《通気口》特別選則在Wols的出生地——苗栗的海線秘境及隧道取景，以「橋」與「隧道」象徵「情緒的出口」，為了呈現出歌曲中被困住後努力呼吸的情緒，Wols挑戰上下坡奔跑，在清晨風中來回重複拍了十多次，Wols笑喊：「真的跑到腿軟，但覺得像在把心裡的悶氣一起發洩出來！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法