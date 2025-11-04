自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鮮肉男星現蹤苗栗海線秘境 身旁「靈魂伴侶」竟是她

Wols推出全新創作曲《通気口（Your Eyes）》。（好感度音樂提供）Wols推出全新創作曲《通気口（Your Eyes）》。（好感度音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作新人Wols推出全新創作曲《通気口（Your Eyes）》，MV於11／4首播，歌曲輕快卻帶著療癒能量的節奏，這首歌曲不僅延續他細膩的創作風格，更展現開朗一面，唱出在壓力與孤單的心境轉換，Wols笑說：「這首歌是在告訴我們——活得再苦，也要記得換氣。」

Wols分享《通気口》靈感來自一段情緒密閉期的經歷，「那時候什麼都不想說也不想出門，整個人像卡在黑洞裡，後來我發現，寫歌就像打開一個小小的通氣口，音樂變成讓我重新呼吸的方式。」

Wols清晨拍MV跑到腿軟。（好感度音樂提供）Wols清晨拍MV跑到腿軟。（好感度音樂提供）

MV影像由視覺導演 Sophie Su再度掌鏡，從《半半》、《深藍色》到《通気口》，兩人一路培養默契，已是人生旅途的重要伴侶與創作戰友，笑稱彼此是「音樂與影像的靈魂搭檔」，Sophie透露：「每次和Wols討論MV腳本都聊到半夜，他總能丟出一些又怪又天馬行空的想法，像是在畫出他的內心小宇宙。」

《通気口》MV在Ｗols的出生地苗栗取景。（好感度音樂提供）《通気口》MV在Ｗols的出生地苗栗取景。（好感度音樂提供）

《通気口》特別選則在Wols的出生地——苗栗的海線秘境及隧道取景，以「橋」與「隧道」象徵「情緒的出口」，為了呈現出歌曲中被困住後努力呼吸的情緒，Wols挑戰上下坡奔跑，在清晨風中來回重複拍了十多次，Wols笑喊：「真的跑到腿軟，但覺得像在把心裡的悶氣一起發洩出來！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中