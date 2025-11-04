全國通緝進展曝光 大馬總警長驚呼：黃明志「消失」了！

黃明志涉入謝侑芯命案，目前遭大馬警方通緝。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「護理系女神」的台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞離奇猝死，疑與大馬歌手黃明志有關，當地警方今天（4日）欲傳喚他到案說明卻處於失聯狀態，警方遂發布正式通緝，引發外界關注。截至台灣時間4日晚間8點30分，黃明志依舊音訊全無，吉隆坡總警長拿督法迪爾稍早驚呼「消失了！」

謝侑芯傳出到大馬進行拍攝工作意外猝逝，大馬警方懷疑她生前疑有嗑藥並與黃明志發生關係，猝逝意外發生當下，黃明志人就在旁邊。原本黃明志只是涉毒偵訊後交保，但謝侑芯命案出現太多疑點，因此今天吉隆坡總警長宣布，這起事件由猝死案轉為謀殺命案方向偵辦。

請繼續往下閱讀...

不過傳喚黃明志到案卻遲遲未現身，其手機也整天關機，警方傍晚表示已將黃明志列入警隊通緝名單，展開全國追捕。目前黃明志還沒有出境紀錄，因此人應該還在大馬境內。

根據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾稍早接受大馬《陽光日報》（Sinar Harian）採訪時坦言，警方到現在都還沒有掌握黃明志的行蹤，「此案在這之前原本列為猝死事件調查，但當全案轉依刑法謀殺罪名偵辦後，警方相信黃明志已經從各大媒體報導得知此案調查進展，之後就『消失』了！」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

