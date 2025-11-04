自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全國通緝進展曝光 大馬總警長驚呼：黃明志「消失」了！

黃明志涉入謝侑芯命案，目前遭大馬警方通緝。（資料照）黃明志涉入謝侑芯命案，目前遭大馬警方通緝。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「護理系女神」的台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞離奇猝死，疑與大馬歌手黃明志有關，當地警方今天（4日）欲傳喚他到案說明卻處於失聯狀態，警方遂發布正式通緝，引發外界關注。截至台灣時間4日晚間8點30分，黃明志依舊音訊全無，吉隆坡總警長拿督法迪爾稍早驚呼「消失了！」

謝侑芯傳出到大馬進行拍攝工作意外猝逝，大馬警方懷疑她生前疑有嗑藥並與黃明志發生關係，猝逝意外發生當下，黃明志人就在旁邊。原本黃明志只是涉毒偵訊後交保，但謝侑芯命案出現太多疑點，因此今天吉隆坡總警長宣布，這起事件由猝死案轉為謀殺命案方向偵辦。

不過傳喚黃明志到案卻遲遲未現身，其手機也整天關機，警方傍晚表示已將黃明志列入警隊通緝名單，展開全國追捕。目前黃明志還沒有出境紀錄，因此人應該還在大馬境內。

根據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾稍早接受大馬《陽光日報》（Sinar Harian）採訪時坦言，警方到現在都還沒有掌握黃明志的行蹤，「此案在這之前原本列為猝死事件調查，但當全案轉依刑法謀殺罪名偵辦後，警方相信黃明志已經從各大媒體報導得知此案調查進展，之後就『消失』了！」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中