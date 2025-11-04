女歌手劈腿被抓包 李晉瑋認了曾當「小王」

李晉瑋正在籌備第三張專輯。（小山泉音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李晉瑋新單曲《牡丹花》以「母單」（母胎單身）與「牡丹」的諧音為靈感，恰巧呼應即將到來的雙11光棍節，他更首度自曝，自己曾在異地戀中被劈腿，因誤信對方話語而成為「第三者」，這些經歷都成了他創作這首歌的深層來源。

李晉瑋新歌以「母單」（母胎單身）與「牡丹」的諧音為靈感。（小山泉音樂提供）

歌曲中的「牡丹」，象徵著每一位在孤單裡依然保有姿態的靈魂。談起創作靈感，李晉瑋分享，在自己還是「牡丹」的時候，對愛情曾懷抱最純真的幻想：「那時候以為只要真心對待，就能遇見對的人，然後長長久久、每天都幸福快樂。」然而，隨著人生經歷的推進，他也從現實的感情故事中學會成長。

李晉瑋曾經誤當「小王」。（小山泉音樂提供）

他回憶過往的幾段戀情，曾經在高中時期與女友遠距離戀愛，卻在出國唸書期間遭遇劈腿，「那時候每次視訊都覺得她越來越冷淡，直到分手也沒坦白原因。」另一段更讓他印象深刻的，是在不知情的情況下成為別人感情中的「第三者」，他說：「那是一位同公司的創作者，她說已經和男友分手，但後來發現根本不是。」這些經歷讓他重新審視感情觀，也讓他更理解愛情的現實與珍貴：「我學到光是一人愛得深是不夠的，一段關係要雙方坦承並用心經營，之後我也變得比較會看人了。」

李晉瑋也提到，身邊有不少朋友是「牡丹」，他觀察到這些人雖然單身，但對愛情的態度反而更為純粹與慎重。「他們在這個充滿速食愛情、約砲文化、暈船氾濫的時代裡，依然相信真愛存在，願意等待、願意經營，這樣的堅持其實很美。」他感性地說，有些人因一次次受傷而開始懷疑自己，也有些人選擇不再相信愛情，「所以我想寫《牡丹花》來鼓勵他們，就算一時還沒遇到對的人，也不要否定自己的愛與美好，總有一天會盛開。」

