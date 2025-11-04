謝和弦被他恐嚇 暴瘦5公斤現蹤變這樣

謝和弦瘦了一圈。（馬槽音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕謝和弦推出全新版本《夠愛》，對於相隔18年再次演唱的感受，他表示：「18年一瞬，從從容容、游刃有餘，像是穿越時空來超越當年的自己。」他也宣布將於11月16日在新莊宏匯廣場舉辦單曲簽唱會，預告將演唱新歌及經典歌與樂迷同樂。

在新版的《夠愛》MV中，謝和弦被發現體態明顯輕盈，對此，他特別感謝林峻導演從拍攝3三個月就嚴格提醒要飲食控制，當時導演更語帶恐嚇：「臉沒有瘦回來，就不幫你拍MV了。」

謝和弦拍攝新歌MV。（馬槽音樂提供）

最後謝和弦靠著游泳、打拳、飲控成功瘦下5公斤，他自信說：「還好最後我有達到導演的要求，成果出來帥回巔峰很感動。」

關於MV的創作理念，林峻導演說道：「歌詞裡有時間滴滴噠噠的聲音，決定讓阿扣來場奇幻之旅。用超現實油畫畫風，向達利大師致敬。融化的時鐘是達利的招牌創意，MV中的石膏像是音樂家莫扎特。」

近期謝和弦也在社群舉辦《夠愛》歌唱cover大賽，祭出獎金、演唱會門票作為獎勵。身為評審的謝和弦呼籲粉絲踴躍參與，「希望身邊有才華的歌迷朋友可以一起參與，帶著平常心來跟我互動，可以全是感情、無需技巧。」

