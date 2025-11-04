黃明志涉謝侑芯命案遭通緝 大馬王力宏急撇關係揭他私下面目

網紅律師回憶跟黃明志的合作過程。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕創作歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯的猝逝命案，他不僅涉毒，現在更遭到大馬警方通緝中。在消息曝光後，曾與黃明志合作MV的網紅律師「大馬王力宏」江昭上早在社群發聲，澄清跟黃明志「並不熟」，兩人也不是朋友的關係。

在網上很有話題的網紅律師江昭上，2019年曾跨刀演出黃明志的MV，近日他在臉書PO出多張合照，提到黃明志喜歡找性感、漂亮的女生拍片。對於這次他涉入毒品案件，直言在危險毒品法令39A條文是沒有罰款的選項，不能罰款了事，「如果有罪，要進去（監禁）2到5年，還要加鞭刑3到9鞭，很痛的啊！不是學校老師的藤條那種。」

江昭上回憶當時拍MV的場景，透露黃明志喜歡找性感、漂亮的女孩拍攝，現場卻顯得非常專業，沒有對女孩「動手動腳」。而在排練時，黃明志都很認真的拍攝，對於合作的演員也很耐心指導。

遺憾的是，這次黃明志卻疑似涉入命案，江昭上惋惜表示：「最可憐的是那個31歲的台灣網紅（謝侑芯），她以前是當護士救人的，可是這次她自己救不到她自己。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

