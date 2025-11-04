《想見你》施柏宇進軍韓國 曝光車太鉉私下真面目

施柏宇分享與車太鉉拍攝《Your Personal Taxi》互動。（集集創造娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕施柏宇演出《想見你》後在韓國打開知名度，他今出席TCCF大會，分享參加完高雄電影節後，馬上飛往韓國，加入由車太鉉主演的《Your Personal Taxi》劇組拍攝。在談及和車太鉉的互動上，他表示因為當時正在錄影拍攝，車太鉉很自然地走進來，仿佛一般工作人員沒有架子，很自然融入劇組，看到演員親切及工作表現，一改過往對韓國長幼有別文化印象，看見他們的專業。

集集創造執行長段奕倫（左）與施柏宇對談。（集集創造娛樂提供）

問到台韓影視的差別與趣聞時，他表示在文化和執行層面上，透過合作能了解到一些差異。例如導演喊「CUE」時，就表示「ACTION」；到了現場看到一台巨大的巴士，內部改裝成定妝車，有化妝桌、收納各種衣服的空間，也是過往在台灣所看不到的奇景。

另外，「集集創造娛樂」也宣布了許多實際執行項目，由金獎編劇杜政哲執導，與製作人劉品言聯手推出首作《即興生活》，將以臺灣為故事核心，延伸至首爾篇與東京篇，推動亞洲多版本同步開發，打造「從臺灣故事走向世界共感」的《即興生活》IP。

除此之外，也與韓國「 CJ ENM 的內容戰略部門 O’PEN 」正攜手開發浪漫愛情影集《想嫁給乖乖小奶狗，但實在太難了！》，促成兩國主創深度交流合作，展現亞洲劇本共創新典範。

