娛樂 最新消息

家屬屢傳飛大馬！ 謝侑芯經紀人發聲闢謠

黃明志（右）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（本報資料照、翻攝自IG）黃明志（右）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（本報資料照、翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣網紅謝侑芯10月赴馬來西亞，原本是要和黃明志談拍片，沒想到卻爆出在吉隆坡一家高級飯店猝死，同房的黃明志則被搜出身上涉毒品，事件疑點重重。而謝侑芯的遺體目前仍在馬來西亞，今天屢傳謝侑芯家屬已到當地，謝侑芯好友兼經紀人Chris則再次發聲闢謠。

家屬與他對這些新的進展都感到非常震驚。直言雖然最初的說法令人難以置信，但他們當時仍選擇相信與接受。然而，現在出現的這個新版本，反而更接近他們一直以來的懷疑。「尤其在黃明志公開說謊之後，我們更加確定，必須全力以法律途徑追求真相與正義。」而捲入案件的黃明志，據悉今警方欲將其逮捕到案說明，不過由於已超過6小時他都未出現，如今傳出大馬警方正式發布通緝令，展開追捕。

至於屢傳家屬已到馬來西亞，Chris表示，由於安全與健康考量，家屬目前無法前往馬來西亞。他們已委託專業代表處理相關事宜，並聘請了馬來西亞一線律師團隊，協助推進後續法律程序。「目前外界流傳的消息多半並非官方資訊，因此我們暫時無法確認其真實性。我們相信，透過律師與專業團隊的努力，真相終會水落石出。」並說這之後除非家屬與律師共同同意，將不再發表任何新的正式聲明。懇請各界給予家屬時間與空間。

