娛樂 最新消息

謝侑芯命案疑點重重！經紀人揪「4大疑點」最後對話曝光

黃明志（右）捲入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（右）捲入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣網紅謝侑芯10月赴馬來西亞，原本是要和黃明志談拍片，沒想到卻爆出在吉隆坡一家高級飯店猝死，同房的黃明志則被搜出身上涉毒品，事件疑點重重。今（4）日謝侑芯好友兼經紀人Chris稍早也發文針對事件做出4點整理。

經紀人曬出與謝侑芯對話。（翻攝自IG）經紀人曬出與謝侑芯對話。（翻攝自IG）

空白的18小時

Chris指出，謝侑芯跟他們最後聯絡的時間為21號19時07分，在此之後杳無音信。新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分，目前已知的新聞訊息，並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。

經紀人曬出與謝侑芯對話。（翻攝自IG）經紀人曬出與謝侑芯對話。（翻攝自IG）

謝侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何

案發至今資訊反反覆覆，目前已經算是每日一更新。甚至有的還會推翻先前公布的消息，謝侑芯對於違禁品或是任何未知的事，是否在完全知情且同意的情況下發生。

現場是否有其他人及相關畫面

Chris提到，目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人，侑芯以及「另一位」在場，還尚未確定是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士。第四點，透過新聞可以知道事發地是在飯店，但是監視器或是關鍵畫面，並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，眼下尚未有任何相關資訊。

Chris也強調，這是他個人單方面的疑問，並不代表家屬或是任何人，「相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬，只求真相，僅此而已。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

關於（@about_686868）分享的貼文

