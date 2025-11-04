女星「神秘三角洲」見客 透明薄紗露到大腿根辣翻

Haezee黃瑋昕醞釀三年推出新專輯。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Haezee」黃瑋昕1月發行的單曲《ONLY WITH YOU》被韓國女團Red Velvet成員Joy和泰國GL演員Emi Thasorn的IG貼文上搭配使用，讓Haezee十分驚喜；醞釀三年後，她終於推出第二張個人創作專輯《UNLOCKED》，專輯的主視覺選擇以大膽卻自在的造型現身，大家好像什麼都看見又什麼都沒看見，展露出完美曲線。

Haezee黃瑋昕醞釀三年推出新專輯。（索尼提供）

她在《UNLOCKED》中包辦所有的詞曲創作並擔任製作統籌，其中的《我為未知活著》透過弦樂與鋼琴交織出電影般的張力，同時也是Haezee在演唱上的最大挑戰，她說：「演唱壓力很大，做了很多從來沒有過的聲音挑戰。」

專輯的主視覺是讓Haezee挑戰充滿藝術性的透明造型，更是不容一絲贅肉才能展現完美線條。造型以共存為核心，以設計理念「展示身體原貌」的衣著，象徵她對情緒與身體的誠實。Haezee認為非常符合《UNLOCKED》，可以透過音樂去解鎖每一個靈魂矛盾拉扯的片段，把那些柔軟的、倔強的、不安的自己都在專輯中釋放。

